Slovenská katolícka charita pomáha Sýrčanom zasiahnutým zemetrasením, vyzbierala pre nich vyše 380-tisíc eur

Tisíce veľkodušných darcov

Opravia sa školy aj domy

30.4.2023 (SITA.sk) - Slovenská katolícka charita (SKCH) pomáha po zemetrasení viac ako 20-tisíc Sýrčanom a vyzbierala vyše 380-tisíc eur.V tlačovej správe o tom informovala SKCH, ktorá vďaka darcom financuje rozvoz potravín a hygienických balíčkov v sýrskych mestách Aleppo, Lattakia a Kobane.SKCH do Sýrie pošle aj ďalšie finančné prostriedky, ktoré sa využijú na humanitárnu pomoc cez Caritas Syria.„Sme povzbudení veľkodušnosťou viac ako 4 300 darcov zo Slovenska, ktorí prispeli na pomoc obetiam zemetrasenia v Sýrii a Turecku. Doteraz sa našim partnerom podarilo rozviezť humanitárnu pomoc vyše 1000 rodinám,“ uviedol projektový manažér SKCH Morees Gaggi, ktorý zodpovedá za pomoc na Blízkom východe.Ako spresnila SKCH, balíčky obsahujú ryžu, fazuľu, sušené mlieko, plienky pre bábätká, hygienické potreby ako mydlá, šampóny a zubné kefky. „Je to stále potrebné, nakoľko veľa ľudí našlo po zemetrasení prístrešie v provizórnych stanoch," vysvetlila SKCH.Pomoc ľuďom, ktorí po zemetrasení prišli o svojich blízkych a stratili domov realizujú partneri charity, Syriac Cross, Shingala Azad a Nan.„Syriac Cross vďaka darom zo Slovenska zabezpečí okrem balíčkov potravín a hygienických potrieb aj nákup liekov pre 1100 seniorov, ktorí si ich pre zvýšené ceny nemôžu dovoliť," uviedla SKCH s tým, že Caritas Syria sa púšťa do projektov väčších rozmerov.„Vďaka darcom z celého sveta a službám Caritas Syria získa až 1400 rodín poukážky na základné životné potreby, zrekonštruuje sa 12 škôl pre 6000 študentov a opraví 170 zničených domov“ dodal Gaggi.SKCH pokračovala s tým, že celosvetová sieť Caritas Internationalis pomôže cez projekt Emergency Appeal sumou vyše štyri milióny eur, pričom SKCH prispieva práve na jeho plnenie.