Polícia má muža, ktorý prepadol a vylúpil záložňu v Petržalke, môže dostať sedem až dvanásť rokov väzenia

Maskoval sa prilbou

Najprv zaistili motorku

30.4.2023 (SITA.sk) - Polícia zadržala muža, ktorý lúpežne prepadol záložňu. Voči 32-ročnému Bratislavčanovi Miroslavovi K. bolo vyšetrovateľom vznesené obvinenie.Bol spracovaný i podnet na jeho väzobné stíhanie, v prípade dokázania viny pre súdom mu hrozí sedem až dvanásťročný trest odňatia slobody.Muž mal začiatkom týždňa prepadnúť záložňu na Fedinovej ulici v Petržalke. Páchateľ do nej vošiel s dymovnicou v ruke a odniesol si 77 prsteňov v celkovej hodnote takmer 17-tisíc eur.Maskoval sa pri tom motorkárskou prilbou. V tlačovej správe to uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff Polícia na prípade intenzívne pracovala. „Dôsledným vyšetrovaním, ako aj operatívno-pátracou činnosťou zabezpečili potrebné informácie, na základe ktorých dňa 28. apríla zaistili motocykel zn. Honda, na ktorom sa páchateľ dostavil do záložne. Následne sa na základe zistených dôkazov podarilo aj stotožniť samotného páchateľa tohto skutku, ktorým bol 32-ročný Bratislavčan," uviedla polícia.Muža v rovnaký deň zadržali v blízkosti železničnej stanice v Petržalke. V tom čase mal pri sebe 13 zlatých prsteňov, ktoré pravdepodobne pochádzali z lúpeže. Kriminálna polícia ho následne eskortovala na príslušné policajné oddelenie.