Slovenská kultúrna obec vstupuje do štrajkovej pohotovosti, situácia je alarmujúca

5.9.2024 (SITA.sk) - Slovenská kultúrna obec vstupuje do štrajkovej pohotovosti. Zatiaľ nejde o ostrý štrajk, pri ktorom by prerušili prácu. Sformoval sa aj výbor kultúrneho štrajku, koordinuje ho platforma Otvorená kultúra! K štvrtku bolo v štrajkovej pohotovosti približne 1 300 osôb z vyše 25 miest a obcí. Dôvodom na vstup do štrajkovej pohotovosti je podľa organizátorov alarmujúca situácia v kultúrnej sfére.