Slovenská ľudová strana A. Hlinku je za suverénne Slovensko

Na archívnej snímke Jozef Sásik (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku). Foto: TASR Dušan Hein Foto: TASR Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. mája (TASR) - Slovenská ľudová strana (SĽS) Andreja Hlinku je za kresťanské, sociálne a suverénne zvrchované Slovensko v Európskej únii (EÚ). Povedal to v rozhovore pre TASR líder kandidátky strany vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) Jozef Sásik.Strana chce v Európskom parlamente presadzovať tradičnú rodinu a kultúrne hodnoty Slovenska. Taktiež rovnoprávnosť, slobodu a samostatnosť Slovenskej republiky v EÚ. "tvrdí Sásik. SĽS A. Hlinku je podľa jej predsedu za úplnú bezpečnosť hraníc EÚ a rázne zastavenie nelegálnej migrácie do EÚ, ktorú považuje za nebezpečenstvo.Ak strana a jej kandidáti v eurovoľbách uspejú, v EP chcú bojovať za lepšiu hospodársku spoluprácu v Európe a zároveň za odmietnutie byrokracie a diktátu z EÚ. SĽS A. Hlinku chce presadzovať podporu malého, stredného podnikania i výskumu na Slovensku.uviedol Sásik.V EÚ musia byť jednotlivé štáty podľa neho potravinovo i energeticky sebestačné. Sociálne rozdiely medzi európskymi regiónmi, ako tvrdí, treba odbúrať.priblížil Sásik s tým, že chcú podporovať aj modernizáciu i bezpečnú dopravu v EÚ.