Slovenská lukostreľkyňa Longová obsadila na MS 17. priečku

Na archívnej snímke slovenská lukostrelkyňa Alexandra Longová.

's-Hertogenbosch 17. júna (TASR) - Majstrovstvá sveta v holandskom 's-Hertogenboschi boli prvými kvalifikačnými pretekmi, kde sa v lukostreľbe bojovalo o miestenky na olympijské hry do Tokia 2020. Slovenská reprezentantka Alexandra Longová obsadila 17. miesto, vo vyraďovacích súbojoch zdolala najprv v rozstrele 6:5 Američanku Khatunu Lorigovú, potom si poradila 6:4 s thajskou súperkou Nattapat Inkhamovou. V treťom eliminačnom súboji so svetovou trojkou Tomomi Sugimotovou z Japonska prehrala tesne v rozstrele 5:6.Longová, ktorá má na konte účasť na OH 2016 v Riu de Janeiro, figuruje na 26. mieste v rebríčku World Archery. O miestenky do Tokia sa bude bojovať aj na II. európskych hrách v bieloruskom Minsku (21. - 27. júna), ako aj na budúci rok na majstrovstvách Európy v Turecku (18. - 24. mája 2020) a na podujatí Svetového pohára v Berlíne (21. - 28. júna 2020).