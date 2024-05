Slovenská osemnástka nestačila v semifinále MS vo Fínsku na Američanov, rozhodla nevydarená druhá tretina

Obsadili 4. miesto

4.5.2024 (SITA.sk) - Slovenská reprezentácia hokejistov do 18 rokov sa nepredstaví vo finále majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie vo fínskom Espoo.Mladí slovenskí hokejisti v sobotňajšom semifinálovom dueli nestačili na Američanov, ktorým podľahli vysoko 2:7. Slováci prehrali s Američanmi v semifinále MS aj počas vlaňajšieho svetového šampionátu, na ktorom napokon obsadili 4. miesto.Zámorský tím začal napĺňať rolu favorita už na začiatku 4. minúty, keď sa strelecky presadil Teddy Stiga.V 13. minúte odskočili Američania už na dvojgólový náskok po zásahu Colea Eisermana, no už o 40 sekúnd neskôr výber trénera Martina Dendisa znížil zásluhou iba 16-ročného Adama Nemca . To bol však v podaní Slovákov na dlhé minúty jediný presný zásah v stretnutí.V neskoršom priebehu prevzali streleckú taktovku americkí reprezentanti. Tí v priebehu druhej tretiny definitívne zlomili odpor Slovákov tromi gólmi, keď sa postupne presadili Max Plante, Cole Hutson a Will Skahan.V záverečnej časti hry ešte prikrášlili triumf USA druhými gólmi v zápase Eiserman a Plante. Posledné slovo v stretnutí mal Tomáš Chrenko , ktorý 42 sekúnd pred koncom zmiernil slovenskú prehru.Na turnaji vo Fínsku to s hráčmi SR vyzeralo po troch dueloch v základnej A-skupine zle, veď na konte mali nula bodov po prehrách s Američanmi 0:9, s Lotyšmi 3:5 a s Fínmi 0:4. V utorok však zdolali Nórov 11:1 a z 3. priečky sa kvalifikovali do štvrťfinále, kde prekonali českú prekážku (3:2).Mladí Slováci vo Fínsku obhajujú vlaňajšiu štvrtú priečku, čo bolo ich najlepšie umiestnenie od striebra z roku 2003. V minulosti získali v roku 1999 bronz. Meno súpera v súboji o 3. miesto Slováci ešte nepoznajú. Budú nimi buď Kanaďania alebo Švédi, hrať sa bude v nedeľu od 13.00 h SELČ tiež v Espoo.