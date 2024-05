Hokejový brankár Denis Godla bude „strážcom svätyne“ Slovana Bratislava aj v nasledujúcej sezóne

Viac ako 90% hráčska úspešnosť

Kontinentálna hokejová liga

Predĺženie spolupráce

4.5.2024 (SITA.sk) - Slovenský hokejový brankár Denis Godla bude pôsobiť v extraligovom tíme HC Slovan Bratislava aj v sezóne 2024/2025. Na rodáka z Kežmarku si „belasí“ uplatnili opciu a podpísali s ním ročnú zmluvu. Klub z hlavného mesta o tom informoval v piatok na svojom oficiálnom webe.Godla strážil „svätyňu“ Slovana aj v uplynulej sezóne. Do hlavného mesta prišiel v závere októbra minulého roka. Nastúpil v 34 dueloch, pričom v základnej časti mal priemernú úspešnosť zákrokov na úrovni 91,5 %. V štyroch štvrťfinálových zápasoch play-off proti Košiciam jeho úspešnosť klesla na 84,9 %.„Teším sa, že som v Slovane dostal prejavenú dôveru a môžem pomôcť tímu v nasledujúcom ročníku. Minulý rok sme fanúšikom neurobili radosť, avšak v novej sezóne im to chceme od prvého zápasu vrátiť,” povedal Godla podľa facebookového konta bratislavského klubu.Godla je odchovancom spišskonovoveského hokeja. Dres „belasých“ si po prvý raz obliekol už v kategórii juniorov v sezóne 2013/14. Nasledujúcu sezónu sa premiérovo postavil aj do bránky seniorského tímu Slovana, ktorý v tom čase pôsobil v nadnárodnej Kontinentálnej hokejovej lige Hrdina juniorských MS spred deviatich rokov si vyskúšal aj legionársky chlebík, pôsobil vo fínskom klube KalPa Kuopio a v českých tímoch Rytíři Kladno a Verva Litvínov. V reprezentácii SR odchytal doteraz 21 duelov, z toho dva na MS 2019 na Slovensku. Vedenie Slovana zároveň informovalo o tom, že príchod ďalšieho brankára oznámi po skončení MS 2024 v Česku.Zámerom realizačného tímu je rozložiť zápasové zaťaženie rovnomernejšie medzi dvoch brankárov. Brankárskou dvojkou po príchode Godlu bol v sezóne 2023/2024 najprv Kanaďan Jared Coreau, neskôr Samuel Baroš.Godla sa stal druhým hráčom, s ktorým Slovan Bratislava počas uplynulých dní predĺžil spoluprácu. Ešte v úvode týždňa podpísal novú zmluvu aj 38-ročný obranca Michal Sersen, ktorý tak bude naďalej plniť rolu kapitána tímu.