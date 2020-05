Slovenská polícia začala ako prvá na svete používať prístrojovú metódu pachovej indentifikácie

29.5.2020 - Slovenská polícia začala ako prvá na svete využívať metódu prístrojovej pachovej indentifikácie. Môže slúžiť na získavanie dodatočných dôkazov voči zadržanej podozrivej osobe. Ide o náhlavku na psa, ktorá meria jeho mozgovú aktivitu a tým potvrdzuje jeho zistenia. Uviedla to polícia na sociálnej sieti.

Zabezpečenie pachovej stopy

Prístroj sa osvedčil v mnohých prípadoch

Prístroj funguje tak, že po zabezpečení pachovej stopy na mieste činu odoberú vzorku aj podozrivému páchateľovi. Potom dajú policajnému psovi pričuchnúť k vzorke odobratej z miesta činu.„Následne ide ňuchať vzorky osôb v nádobách na zemi, medzi ktorými hľadá tú, ktorú by spároval s tou z miesta činu. Keď sa mu to podarí, tak potvrdzuje, že pachová stopa z miesta činu patrí pachovej stope osoby, ktorá bola zadržaná," vysvetľuje polícia.Hodnovernosť metóde dodáva nové zariadenie, ktoré vytvorili slovenskí policajti. „Psík má počas ňuchania na svojej hlave senzory, ktoré skúmajú jeho mozgovú aktivitu. Ide len o náhlavku, nič čo by spôsobovalo bolesť. Vďaka tomu má potom sudca pred sebou nielen výsledok, že psík pachové stopy spároval, ale aj jednoznačné dátové potvrdenie činnosti jeho mozgu" uzavrela Polícia Slovenskej republiky na sociálnej sieti.Polícia podľa dát, ktoré zverejnila, doteraz vykonala 2267 pachových identifikácií. Vďaka psom zadržali 713 páchateľov.