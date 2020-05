Životné minimum od júla stúpne, zvýšia sa tým aj viaceré dávky a príspevky

Rodinné prídavky aj minimálne dôchodky

Koeficient rastu čistých príjmov

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Sumy životného minima by sa mali od júla zvýšiť o 2,2 %. Štatistický úrad SR totiž poskytol Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny SR zákonom určené dva indexy, ktorých porovnaním sa rozhoduje o miere zvýšenia životného minima vždy k 1. júlu."Podľa najnovších výpočtov Štatistického úradu SR životné náklady na život nízkopríjmových domácností vzrástli v apríli tohto roka medziročne o 2,2 %. Súčasne čisté príjmy na osobu vo všetkých domácnostiach na Slovensku boli v prvom štvrťroku 2020 o 5,3 % vyššie ako pred rokom," uvádza sa v tlačovej správe Štatistického úradu SR.Podľa zákona o minimálnej mzde sa sumy životného minima zvýšia o ten koeficient, ktorý je nižší."Tento rok je to index zohľadňujúci infláciu, teda aprílovú medziročnú infláciu v 25 % domácnostiach s najnižšími príjmami v SR, čo bola hodnota 2,2 %,“ spresnil predseda ŠÚ SR Alexander Ballek.Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR podľa podkladov od štatistikov pripraví úpravu konkrétnych súm životného minima od 1. júla 2020 a vydá potrebné opatrenie."Úprava by mala zvýšiť hodnotu životného minima približne o 4,62 eura za mesiac pre plnoletú dospelú osobu," konštatuje Štatistický úrad SR. Zvýšenie životného minima sa dotýka takmer všetkých občanov."Je určujúce pre následné úpravy desiatok sociálnych a zdravotných dávok či peňažných príspevkov, napríklad aj pre rodinné prídavky, náhradné výživné, rodičovský príspevok, minimálne dôchodky, dávky v hmotnej núdzi," upozorňujú štatistici. Životné minimum má tiež vplyv na sumu daňového bonusu na dieťa, či výšku nezdaniteľnej časti základu dane.Životné minimum na dospelú osobu od 1. júla minulého roka stúplo o 2,5 %, teda o 5,13 eura na 210,20 eura. Suma životného minima pri druhej posudzovanej osobe išla nahor o 3,58 eura na 146,64 eura. Na nezaopatrené dieťa, resp. zaopatrené neplnoleté dieťa suma životného minima od druhého polroka vlaňajška vzrástla o 2,35 eura na 95,96 eura.Životné minimum sa každoročne upravuje k 1. júlu o koeficient rastu čistých peňažných príjmov podľa údajov Štatistického úradu SR alebo o koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností podľa toho, ktorý z týchto údajov je nižší.Rozhodujúcim obdobím, za ktoré sa zisťuje rast životných nákladov nízkopríjmových domácností, je obdobie od apríla minulého roka do apríla tohto roka.