Slovenská pošta avizuje hromadné prepúšťanie, o prácu prídu stovky ľudí

12.1.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskú poštu čaká v tomto roku hromadné prepúšťanie. Reorganizácia organizačnej štruktúry a pracovných miest sa dotkne približne 1 500 zamestnancov, pričom zrušených bude 756 nadbytočných pracovných miest.Ako ďalej informovala Iveta Dorčáková , hovorkyňa Slovenskej pošty, cieľom je modernizácia spoločnosti po vzore okolitých krajín, zvýšenie efektivity a skvalitnenie služieb klientom.Slovenská pošta podotýka, že ide o dlhodobo plánované manažérske rozhodnutie, ktoré nesúvisí s pandémiou koronavírusu Rozhodnutie prichádza po predbežných rokovaniach s poštovými odborármi. V prvej fáze sa rušenie pracovných miest alebo zmena dohodnutých pracovných podmienok dotkne okolo 1 500 zamestnancov pošty. Vedenie pošty pritom po rozhovoroch s odborármi ustúpilo z pôvodného plánu prepustiť viac ako 900 zamestnancov.„Slovenská pošta v súčasnosti zamestnáva 12 894 zamestnancov s výkonom práce vo všetkých častiach Slovenska. Spolu s kolegami sme pripravili komplexný transformačný plán vrátane digitalizácie služieb, modernizácie infraštruktúry logistickej siete a zvýšenia kapacity v balíkovom segmente, reorganizácie a zefektívnenia doručovania zásielok a ďalšie opatrenia, ktoré v budúcnosti donesú vyššiu kvalitu služieb našim klientom. Jeho súčasťou je, žiaľ, aj zníženie počtu pracovných miest,“ uviedol predseda predstavenstva Slovenskej pošty Martin Ľupták , ktorý niekoľko rokov pôsobil v nórskej pošte.Pri ostatných pracovných miestach dôjde k zmene týždenného pracovného času alebo k zmene pracovného zaradenia zamestnancov.Zamestnancom, ktorých sa dotkne zmena organizačnej štruktúry, no nedochádza k zrušeniu ich pracovného miesta, ale k zvýšeniu pracovného času, bude zvýšená základná mzda. „Celá reforma fungovania poštových služieb na Slovensku má niekoľko krokov, toto je iba prvý z nich. V priebehu niekoľkých týždňov budeme informovať o celej komplexnej reforme,“ vysvetlil Ľupták.Slovenská pošta bude dotknutým zamestnancom ponúkať inú vhodnú prácu a ostatné voľné pracovné miesta budú určené predovšetkým uvoľňovaným zamestnancom.Každý zamestnanec, ktorý sa rozhodne neprijať ponuku inej práce, dostane odstupné v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou, a to podľa počtu odpracovaných rokov. Slovenská pošta predpokladá, že na odstupnom vyplatí 3,5 milióna eur. Optimalizačný proces podporuje aj hlavný akcionár Slovenskej pošty ministerstvo dopravy a výstavby.„Súčasný stav na pošte je dlhodobo neudržateľný. Biznis model v oblasti poštových služieb sa za posledné roky radikálne zmenil. Aj na Slovensku sa konečne potrebujeme posunúť tak, aby ľudia nechodili na poštu za trest, ale aby sme im uľahčili prístup k poštovým službám a priniesli väčší komfort,“ vyhlásil minister dopravy a výstavby Andrej Doležal.Slovenská pošta ako národný poštový operátor - hlavný poskytovateľ poštových služieb a prevádzkovateľ logistických činností na Slovensku (doručovanie listov a balíkov vrátane medzinárodnej pošty, domáci poštový platobný styk) – podniká na slovenskom trhu od začiatku januára 2003.