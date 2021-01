Spravodlivosť dnes vyhrala, reaguje Lipšic na odsúdenie Kočnera a Ruska v kauze zmeniek

Marian Kočner a Pavol Rusko sú vinní v kauze falšovania televíznych zmeniek. Najvyšší súd (NS) SR im potvrdil 19-ročný trest nepodmienečne. Kočner dostal aj peňažný trest 10.000 eur. Rozsudok je právoplatný.

Výberová chronológia súdneho procesu v kauze zmeniek

"Dnes Najvyšší súd potvrdil v celom rozsahu rozsudok Špecializovaného trestného súdu, ktorým boli uložené tresty vo výške 19 rokov pre obidvoch obžalovaných. Spravodlivosť dnes vyhrala. Ale je to len začiatok," uviedol po vynesení rozsudku obhajca poškodenej TV Markíza Daniel Lipšic na sociálnej sieti.ŠTS v Pezinku neprávoplatne odsúdil Kočnera a Ruska minulý rok.Kočner a Rusko po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Á., ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Predložili ich ako prílohy na vydanie platobných rozkazov. Získali tak 69 miliónov eur.ROK 2018- Okresný súd (OS) Bratislava V otvoril pojednávanie v kauze týkajúcej sa TV Markíza a jej bývalého riaditeľa Pavla Ruska. Spoločnosť Mariana Kočnera žalovala jeho a súkromnú televíziu a žiadala preplatenie zmenky v hodnote 8,3 milióna eur. Pavol Rusko potvrdil, že zmenku podpísal 11. júna 2000. Celkovo mal signovať štyri zmenky v hodnote približne 69 miliónov eur.– Rusko a v druhom rade aj samotná televízna spoločnosť sú povinní preplatiť zmenku v hodnote 8,3 milióna eur spoločnosti Správa a inkaso zmeniek Mariana Kočnera. Rozhodla o tom sudkyňa OS Bratislava V Zuzana M. Rozsudok nebol právoplatný.– Spoločnosť Markíza-Slovakia podala v súvislosti so zmenkami trestné oznámenie na Mariana Kočnera a Pavla Ruska za údajné falšovanie cenných papierov a marenie spravodlivosti.– Národná kriminálna agentúra (NAKA) začala trestné stíhanie vo veci zmeniek.– Na OS Bratislava V mal pokračovať spor o zaplatenie ďalšej zmenky v hodnote 26 miliónov eur, termín pojednávania bol zrušený.- Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) potvrdil, že podnikateľa Mariana Kočnera zadržali vo veci týkajúcej sa zmeniek.– Pavol Rusko si prevzal na polícii uznesenie o obvinení z trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov a z trestného činu marenia spravodlivosti.- Zmenky, ktoré sa týkajú TV Markíza, nie sú autentické. Písmoznalkyňa na základe požiadavky NAKA dospela k záverom, že podpisy bývalého šéfa televízie Ruska na zmenkách nie sú z roku 2000, teda zmenky nevznikli tak, ako to tvrdia Rusko a Kočner.

Na archívnej snímke chrbtom bývalý riaditeľ TV Markíza Pavol R. počas súdneho pojednávania na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v kauze falšovania zmeniek TV Markíza.

Foto: TASR - Martin Baumann

- Vyšetrovateľ finančnej polície NAKA podal návrh na obžalobu Mariana Kočnera a Pavla Ruska. Formou spolupáchateľstva sa mali dopustiť trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí, cenných papierov a trestného činu marenia spravodlivosti so škodou 69 miliónov eur.– Trojčlenný senát ŠTS začal pojednávanie v kauze údajného falšovania televíznych zmeniek.– Prokurátor ÚŠP Ján Šanta predložil senátu ŠTS v Pezinku komunikáciu medzi Kočnerom a jeho spoločníkom v spoločnosti Gamatex Štefanom Á.- Mariana Kočnera obvinili aj v prípade 'motákov'. Vyšetrovateľ národnej protizločineckej jednotky NAKA vzniesol obvinenie z pokusu zločinu marenia spravodlivosti. V jednom prípade sa mal pokúsiť o sfalšovanie dôkazu v kauze zmeniek.- Senát ŠTS povolil prepis komunikácie Mariana Kočnera cez aplikáciu Threema ako dôkaz v kauze falšovania zmeniek TV Markíza. Komunikácia sa tak začala na pojednávaní čítať.- Obžalovaný Rusko opätovne neprišiel na pojednávanie v kauze falšovania zmeniek pre zdravotný stav. Prokurátor Šanta navrhol pre obštrukcie jeho väzobné stíhanie. Senát ŠTS prerušil hlavné pojednávanie.- Obžalovaní Rusko aj Kočner boli prvýkrát spolu naraz na pojednávaní vo veci falšovania zmeniek TV Markíza a marenia spravodlivosti pred senátom ŠTS.

Na archívnej snímke Marian K. pred pojednávaním v kauze falšovania televíznych zmeniek TV Markíza 12. februára 2020 v Pezinku.

Foto: TASR - Jakub Kotian

- Písmoznalkyňa Erika Straková, ktorá skúmala podpisy obžalovaného Ruska, tvrdí, že vznikli až po roku 2013. Uviedla to na pojednávaní ŠTS. Strakovej záver podporuje obžalobnú verziu, že zmenky sú antedatované.- Senát ŠTS ukončil dokazovanie v kauze falšovania zmeniek TV Markíza. Prokurátor ÚŠP Ján Šanta navrhol obžalovaným Kočnerovi a Ruskovi trest odňatia slobody vo výške 20 rokov.- Senát ŠTS uznal Mariana Kočnera a Pavla Ruska za vinných z falšovania zmeniek TV Markíza. Odsúdil ich na 19-ročný trest odňatia slobody. Kočner dostal aj peňažný trest 10.000 eur. Odsúdení avizovali odvolanie.- Disciplinárny senát pozastavil na návrh ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) funkcie sudkyniam Zuzane M. a Gabriele B. Prokurátorka ich obvinila zo zločinu prijímania úplatku a v prípade Zuzany M. aj zo zločinu zneužitia právomoci verejného činiteľa.- Ústavný súd (ÚS) SR vyhovel sťažnosti spoločnosti Markíza-Slovakia voči rozhodnutiu Krajského súdu (KS) v Bratislave, ktorým ako odvolací orgán zrušil rozhodnutie okresného súdu o zastavení zmenkového sporu. Senát ÚS skonštatoval porušenia práv sťažovateľa a krajskému súdu vrátil záležitosť na opätovné konanie.- Vyšetrovateľ NAKA podal prokurátorovi návrh na podanie obžaloby Štefana Á. v kauze falšovania zmeniek TV Markíza. Štefana Á., ktorý bol spoločníkom Kočnera vo firme Gamatex, obvinili v kauze falšovania zmeniek z toho istého skutku ako Ruska aj Kočnera. Vzhľadom na procesnú situáciu bol však vylúčený na samostatné konanie.- Kočner, ktorý bol zatiaľ neprávoplatne odsúdený za falšovanie zmeniek, zostal vo väzbe. Na neverejnom zasadnutí o tom rozhodol senát NS SR.- Prokurátor ÚŠP Ján Šanta podal obžalobu na ŠTS v Pezinku na Štefana Á. v kauze dvoch televíznych zmeniek TV Markíza.- Obžalovaný Rusko bol práceneschopný po fyzickom napadnutí, ktoré sa malo odohrať deň predtým v pondelok (14. 12.). Na úvod verejného zasadnutia NS SR v kauze zmeniek to uviedla predsedníčka senátu. Senát NS SR zároveň rozhodol o odročení verejného zasadnutia vo veci falšovania zmeniek televízie Markíza na 12. a 13. januára 2021.