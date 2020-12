Slovenská pošta bude vyplácať sociálne dávky, ale platia bezpečnostné a hygienické opatrenia

Nápor zákazníkov

Netreba prísť v prvý deň

14.12.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská pošta začne od štvrtka 17. decembra do stredy 23. decembra vyplácať štátne sociálne dávky vrátane dôchodkov obyvateľom do vlastných rúk v pobočkách pošty alebo priamo na adresu.Práve v tomto týždni od 14. do 18. decembra vrcholí aj predvianočná prevádzka poštovej siete, preto Slovenská pošta očakáva vo svojich pobočkách najväčší nápor zákazníkov.Zároveň odporúča ľuďom vybaviť potrebné náležitosti čím skôr a zásielky si nechať doručiť do BalíkoBOXov, ktoré sú dostupné nonstop. Ako ďalej informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková, aktuálne má pošta 122 BalíkoBOXov na celom Slovensku.Slovenská pošta prijme denne viac ako 1 milión zásielok. Kulminuje výber balíkových zásielok z internetových obchodov a zásielok z Číny, ako aj podaj zásielok, pretože ak má byť balík, list či pohľadnica doručená do Vianoc, klienti ich musia stihnúť podať do piatka 18. decembra.Podľa Ivety Dorčákovej veľa zákazníkov sa snaží ešte pre sviatkami uhradiť SIPO a poštové poukazy. Ak si to však nechajú na záver týždňa, musia sa pripraviť na nápor v pobočkách Slovenskej pošty, pretože od štvrtka 17. decembra vypláca pošta sociálne dávky.Slovenská pošta aj preto pripomína, že BalíkoBoxy umožňujú aj „samoobslužnú“ úhradu dokladov SIPO, úradu faktúr s QR kódom a úhradu zloženiek.Počas rušnej predvianočnej prevádzky Slovenská pošta vyplatí viac ako 254-tisíc sociálnych dávok a dôchodkov. Klienti si ich môžu vyzdvihnúť v pobočkách pošty kedykoľvek počas týždňa v čase otváracích hodín, nie je teda nevyhnutné prísť okamžite v prvý deň výplaty sociálnych dávok.Keďže ešte vždy platia bezpečnostné a hygienické nariadenia, pošta vyzýva poberateľov dávok, ale aj zákazníkov na ich dôsledné dodržiavanie. Pošta žiada občanov, ktorí sú chorí alebo v karanténe, aby na pošty nechodili.