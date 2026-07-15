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15. júla 2026
Slovenská pošta: Distribúciu predvolebných letákov zabezpečujeme pre všetkých za rovnakých podmienok
Tagy: Slovenská pošta Stanovisko
Slovenská pošta odmieta tvrdenia, že by pri distribúcii predvolebných materiálov zvýhodňovala niektorého z kandidátov či politický subjekt. Zdôrazňuje, že službu poskytuje všetkým záujemcom za rovnakých ...
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15.7.2026 (SITA.sk) - Slovenská pošta odmieta tvrdenia, že by pri distribúcii predvolebných materiálov zvýhodňovala niektorého z kandidátov či politický subjekt. Zdôrazňuje, že službu poskytuje všetkým záujemcom za rovnakých podmienok a interné pokyny zamestnancom slúžia výlučne na zabezpečenie kvality doručovania.
Slovenská pošta reagovala na medializované informácie, ktoré spájali distribúciu predvolebných letákov jedného z kandidátov na primátora Bratislavy s údajným zneužívaním jej služieb. Zdôrazňuje, že pri poskytovaní komerčných služieb postupuje voči všetkým klientom rovnako - bez ohľadu na to, či ide o súkromné spoločnosti, štátne inštitúcie alebo politické subjekty.
Podľa pošty sú interné usmernenia pre vedúcich pôšt bežnou súčasťou každej kampane, pri ktorej zabezpečuje distribúciu neadresných zásielok. Ich cieľom je kontrola kvality doručovania a zabezpečenie toho, aby sa letáky dostali do určených poštových schránok. Ide o štandardný postup, ktorý je súčasťou služby, za ktorú si klienti platia.
Slovenská pošta zároveň upozorňuje, že rovnaké pravidlá uplatňuje pri všetkých objednávateľoch vrátane politických strán a kandidátov. Distribúciu zabezpečuje každému subjektu, ktorý si službu objedná, pričom interné pokyny zamestnancom zasiela pri každej kampani bez rozdielu. Rovnaký postup preto platí pri distribúcii materiálov všetkých politických subjektov, ktoré využívajú túto službu.
Spoločnosť odmieta interpretácie, podľa ktorých by interné pokyny mali zvýhodňovať konkrétneho kandidáta. Ako uvádza, ich obsah sa týka výlučne kvality doručovania a plnenia zmluvných záväzkov voči zákazníkom.
„Slovenská pošta odmieta byť nástrojom predvolebnej kampane. Našou jedinou prioritou zostáva stopercentné plnenie zmluvných záväzkov voči všetkým našim zákazníkom,“ uviedla spoločnosť vo svojom stanovisku.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská pošta: Distribúciu predvolebných letákov zabezpečujeme pre všetkých za rovnakých podmienok © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská pošta reagovala na medializované informácie, ktoré spájali distribúciu predvolebných letákov jedného z kandidátov na primátora Bratislavy s údajným zneužívaním jej služieb. Zdôrazňuje, že pri poskytovaní komerčných služieb postupuje voči všetkým klientom rovnako - bez ohľadu na to, či ide o súkromné spoločnosti, štátne inštitúcie alebo politické subjekty.
Interné pokyny sú štandardnou súčasťou každej kampane
Podľa pošty sú interné usmernenia pre vedúcich pôšt bežnou súčasťou každej kampane, pri ktorej zabezpečuje distribúciu neadresných zásielok. Ich cieľom je kontrola kvality doručovania a zabezpečenie toho, aby sa letáky dostali do určených poštových schránok. Ide o štandardný postup, ktorý je súčasťou služby, za ktorú si klienti platia.
Rovnaký postup aj pri politických stranách
Slovenská pošta zároveň upozorňuje, že rovnaké pravidlá uplatňuje pri všetkých objednávateľoch vrátane politických strán a kandidátov. Distribúciu zabezpečuje každému subjektu, ktorý si službu objedná, pričom interné pokyny zamestnancom zasiela pri každej kampani bez rozdielu. Rovnaký postup preto platí pri distribúcii materiálov všetkých politických subjektov, ktoré využívajú túto službu.
Pošta odmieta politické interpretácie
Spoločnosť odmieta interpretácie, podľa ktorých by interné pokyny mali zvýhodňovať konkrétneho kandidáta. Ako uvádza, ich obsah sa týka výlučne kvality doručovania a plnenia zmluvných záväzkov voči zákazníkom.
„Slovenská pošta odmieta byť nástrojom predvolebnej kampane. Našou jedinou prioritou zostáva stopercentné plnenie zmluvných záväzkov voči všetkým našim zákazníkom,“ uviedla spoločnosť vo svojom stanovisku.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská pošta: Distribúciu predvolebných letákov zabezpečujeme pre všetkých za rovnakých podmienok © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Slovenská pošta Stanovisko
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