Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 15.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Henrich
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

15. júla 2026

Slovenská pošta: Distribúciu predvolebných letákov zabezpečujeme pre všetkých za rovnakých podmienok


Tagy: Slovenská pošta Stanovisko

Slovenská pošta odmieta tvrdenia, že by pri distribúcii predvolebných materiálov zvýhodňovala niektorého z kandidátov či politický subjekt. Zdôrazňuje, že službu poskytuje všetkým záujemcom za rovnakých ...



Zdieľať
gettyimages 614976246 676x501 15.7.2026 (SITA.sk) - Slovenská pošta odmieta tvrdenia, že by pri distribúcii predvolebných materiálov zvýhodňovala niektorého z kandidátov či politický subjekt. Zdôrazňuje, že službu poskytuje všetkým záujemcom za rovnakých podmienok a interné pokyny zamestnancom slúžia výlučne na zabezpečenie kvality doručovania.


Slovenská pošta reagovala na medializované informácie, ktoré spájali distribúciu predvolebných letákov jedného z kandidátov na primátora Bratislavy s údajným zneužívaním jej služieb. Zdôrazňuje, že pri poskytovaní komerčných služieb postupuje voči všetkým klientom rovnako - bez ohľadu na to, či ide o súkromné spoločnosti, štátne inštitúcie alebo politické subjekty.

Interné pokyny sú štandardnou súčasťou každej kampane


Podľa pošty sú interné usmernenia pre vedúcich pôšt bežnou súčasťou každej kampane, pri ktorej zabezpečuje distribúciu neadresných zásielok. Ich cieľom je kontrola kvality doručovania a zabezpečenie toho, aby sa letáky dostali do určených poštových schránok. Ide o štandardný postup, ktorý je súčasťou služby, za ktorú si klienti platia.

Rovnaký postup aj pri politických stranách


Slovenská pošta zároveň upozorňuje, že rovnaké pravidlá uplatňuje pri všetkých objednávateľoch vrátane politických strán a kandidátov. Distribúciu zabezpečuje každému subjektu, ktorý si službu objedná, pričom interné pokyny zamestnancom zasiela pri každej kampani bez rozdielu. Rovnaký postup preto platí pri distribúcii materiálov všetkých politických subjektov, ktoré využívajú túto službu.

Pošta odmieta politické interpretácie


Spoločnosť odmieta interpretácie, podľa ktorých by interné pokyny mali zvýhodňovať konkrétneho kandidáta. Ako uvádza, ich obsah sa týka výlučne kvality doručovania a plnenia zmluvných záväzkov voči zákazníkom.

Slovenská pošta odmieta byť nástrojom predvolebnej kampane. Našou jedinou prioritou zostáva stopercentné plnenie zmluvných záväzkov voči všetkým našim zákazníkom,“ uviedla spoločnosť vo svojom stanovisku.


Zdroj: SITA.sk - Slovenská pošta: Distribúciu predvolebných letákov zabezpečujeme pre všetkých za rovnakých podmienok © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Slovenská pošta Stanovisko
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Remišová vyzvala lídrov opozičných strán na dohodu o základných princípoch obnovy Slovenska
<< predchádzajúci článok
Karas: S veľkým znepokojením sledujem ústavnú zmenu v Maďarsku, ktorá skracuje mandát legitímne zvoleného prezidenta

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 