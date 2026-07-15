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15. júla 2026

Remišová vyzvala lídrov opozičných strán na dohodu o základných princípoch obnovy Slovenska


Tagy: Obnova Právny štát Predsedníčka strany Za ľudí

Podľa predsedníčky strany Za ľudí by takáto dohoda vyslala občanom pozitívny signál, že demokratické strany sa napriek odlišným programom dokážu zhodnúť na základnom smerovaní krajiny a na prvých krokoch ...



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645e0b20b9f1c826152169 scaled e1784108530836 676x548 15.7.2026 (SITA.sk) - Podľa predsedníčky strany Za ľudí by takáto dohoda vyslala občanom pozitívny signál, že demokratické strany sa napriek odlišným programom dokážu zhodnúť na základnom smerovaní krajiny a na prvých krokoch budúcej vlády.


Predsedníčka Za ľudí  Veronika Remišová listom vyzvala opozičných lídrov na stretnutie o dohode na kľúčových prioritách nevyhnutných na obnovu Slovenska. Vyzýva k spoločnému záväzku obnovy právneho štátu, reštartu ekonomiky a zahraničnej politike, ktorá bude slúžiť záujmom Slovenska.

Kolegom so zastúpením v parlamentnej opozícii som poslala výzvu na spoločné rokovanie, ktorého výsledkom by mala byť zhoda a spoločný záväzok, že po parlamentných voľbách budeme spoločne presadzovať tri základné priority. Prvou je obnova právneho štátu, spravodlivosti a rovnosti pred zákonom. Druhou je zahraničná politika, ktorá bude slúžiť záujmom Slovenska a potvrdí jeho pevné európske ukotvenie. Treťou je reštart ekonomiky a zastavenie úpadku našej krajiny,” konštatuje Remišová.

Podľa predsedníčky strany Za ľudí by takáto dohoda vyslala občanom pozitívny signál, že demokratické strany sa napriek odlišným programom dokážu zhodnúť na základnom smerovaní krajiny a na prvých krokoch budúcej vlády.

Žiadosť o spoločné stretnutie


“Zodpovednosť za to, či Slovensko nastúpi na cestu zmeny, dnes nesie demokratická opozícia. Občania od nás požadujú dôveryhodnú, zrozumiteľnú a zodpovednú alternatívu, ktorá ukáže zhodu pri kľúčových otázkach, schopnosť spolupracovať a stretnúť sa pri jednom stole. Partnerov som požiadala o spätnú väzbu a spoločné stretnutie, na ktorom by sme sa dohodli na ďalšom postupe a ukázali občanom jasný signál, že budúcnosť Slovenska berieme vážne,” uvádza Remišová.

Remišová výzvu zaslala predsedom politických strán zastúpených v parlamente, pričom ide o otvorenú iniciatívu pre každého, kto by sa so závermi spoločných priorít stotožnil.

Rok pred kľúčovými parlamentnými voľbami je podľa političky najvyšší čas na to, aby si dokázali sadnúť za jeden stôl, a verí, že si to uvedomujú všetci opoziční lídri.

"Nemusíme mať na všetko rovnaký názor, ale som presvedčená, že obnova právneho štátu, dôveryhodné zahraničnopolitické smerovanie a reštart ekonomiky sú základné piliere, na ktorých by demokratická opozícia mohla nájsť zhodu. Aj preto je táto iniciatíva ponukou na konštruktívnu spoluprácu v záujme občanov Slovenskej republiky a našej spoločnej budúcnosti. Verím, že kolegovia v opozícii vnímajú situáciu rovnako a túto iniciatívu prijmú,” uzatvára Remišová.


Zdroj: SITA.sk - Remišová vyzvala lídrov opozičných strán na dohodu o základných princípoch obnovy Slovenska © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Obnova Právny štát Predsedníčka strany Za ľudí
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