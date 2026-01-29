Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

29. januára 2026

Slovenská pošta mení vzhľad dokladov SIPO, nová vizuálna podoba má byť jednotná


Slovenská pošta od 1. februára 2026 zavádza novú podobu dokladov SIPO, ktorá sa týka iba ich vizuálneho spracovania. Podmienky a spôsob úhrady ...



slovenska posta e1701876666125 676x432 29.1.2026 (SITA.sk) - Slovenská pošta od 1. februára 2026 zavádza novú podobu dokladov SIPO, ktorá sa týka iba ich vizuálneho spracovania. Podmienky a spôsob úhrady zostávajú nezmenené, obyvatelia budú naďalej platiť SIPO na pošte, u doručovateľa alebo bezhotovostne rovnako ako doteraz.


Doteraz boli doklady SIPO farebne odlíšené podľa typu úhrady: zelené na pošte, fialové u doručovateľa, červené pri upomienke a modré informatívne doklady. Tieto doklady mali neštandardný tlačový formát, čo zvyšovalo náklady na ich výrobu.

Nové doklady budú v jednotnom čiernobielom vyhotovení formátu A5. Typ dokladu a spôsob úhrady budú jasne označené textom. Prechod na jednotnú čiernobielu tlač umožní zníženie nákladov Slovenskej pošty na tlač až o približne 60 percent. Tento krok smeruje k hospodárnejšej prevádzke a zodpovednému nakladaniu s finančnými prostriedkami, ako aj k udržateľnejšiemu riešeniu.

„Zavedením jednotnej podoby dokladov SIPO reagujeme na potrebu zefektívnenia procesov a znižovania nákladov, pričom komfort klientov zostáva zachovaný. Obyvatelia nemusia meniť svoje zaužívané spôsoby platenia, ani si osvojovať nové postupy," uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.


Zdroj: SITA.sk - Slovenská pošta mení vzhľad dokladov SIPO, nová vizuálna podoba má byť jednotná © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Doklady náklady Pošta poštové služby
