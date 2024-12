Slovenská pošta modernizovala svoje služby, za tento rok pribudlo historicky najviac prístupových miest

Väčší komfort

31.12.2024 (SITA.sk) - Slovenská pošta v roku 2024 pokračovala v modernizácii svojich služieb s cieľom zvýšiť komfort zákazníkov. Ide o prelomový rok z pohľadu rozšírenia kontaktných a prístupových poštových miest, ktorých pribudlo najviac v novodobej histórii, a to viac ako 260.Za razantným rozšírením siete v roku 2024 stojí rozvoj nových foriem obchodných a výdajných miest - BalíkoBOXov a PoštaPOINTov, ktoré zvyšujú kvalitu poskytovaných služieb a zákazníkom prinášajú väčší komfort v podobe časovej úspory a pohodlnejšej dostupnosti.Zákazníci pošty môžu využívať 85 nových BalíkoBOXov a viac ako 180 nových PoštaPOINTov, na ktorých si môžu prevziať balíkové zásielky. Celkový počet poštových bodov, ktoré môžu ľudia využiť, dosahuje číslo 1 900.„Okrem rozšírenia sme našu sieť BalíkoBOXov (240) aj zmodernizovali, takže ľudia si v nich balíček môžu nielen vyzdvihnúť, ale prostredníctvom BalíkoBOXu aj odoslať. V aplikácii Slovenskej pošty môžu zákazníci ušetriť čas a jednoducho svoju zásielku cez aplikáciu podať a zaplatiť. Potom ju stačí už len vložiť do BalíkoBOXu, alebo odovzdať na pošte a odoslané aj doručované zásielky jednoducho sledovať,“ informoval hovorca pošty Martin Guzi Pošta modernizuje a zlepšuje služby aj pri doručovaní zásielok. Počas leta vybavila doručovateľov multifunkčnými zariadeniami, ktoré umožňujú klientom uhradiť doručovateľom potrebnú sumu aj platobnou kartou. Tieto multifunkčné zariadenia zjednodušujú a urýchľujú každodennú prácu.Hlavnou oblasťou, do ktorej smerujú inovačné aktivity, sú elektronické služby, a to najmä elektronický podací hárok a mobilná aplikácia. Komfort zákazníkov zvyšuje mobilná aplikácia poštových služieb, ktorá je dostupná na stiahnutie v Google Play a App store.Zákazník v nej nájde informácie o všetkých svojich zásielkach (prichádzajúcich, aj odoslaných), tieto zásielky môže jednoducho cez aplikáciu presmerovať, respektíve zmeniť deň ich doručovania.Pobočky nájde zoznam všetkých výdajných miest (okrem pôšt aj BalíkoBOXov a PoštaPOINTov), vrátane ich aktuálnych otváracích hodín. Pre niektoré pošty je dostupné aj generovanie poradového lístku ešte pre jej návštevou.Aplikácia je doplnená o možnosť online úhrady za zásielky, okrem platieb prostredníctvom platobných kariet a internetbankingu pošta sprístupnila platby cez Apple Pay a Google Pay.