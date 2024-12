Arcibiskup Bober želá, aby bol rok 2025 obnovou vzťahov pre posilnenie úctivého dialógu na všetkých úrovniach spoločnosti

Nádej a viera

Vstup do nového roka

31.12.2024 (SITA.sk) - Božie požehnanie a ochranu nebeskej Matky praje všetkým k Novému roku košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Bernard Bober K 1. januáru ako Dňu vzniku samostatnej Slovenskej republiky želá všetkým občanom Slovenska, aby bol rok 2025 obnovou vzťahov pre posilnenie úprimného a úctivého dialógu na všetkých úrovniach našej spoločnosti.„Iba vo vzájomnom prijímaní sa a docenení dobra každého môžeme rozvíjať spoluprácu a prispievať k blahu jednotlivca i celej spoločnosti. Ďakujem všetkým, ktorí neraz z úzadia svojou prácou, prijímaným utrpením a vytrvalou modlitbou prosia, aby mier opäť zavládol vo svete. Nestrácajme nádej a vieru, lebo Boh nás neopúšťa a je vždy verný,“ povedal. Dodal, že Boh potrebuje náš rozum, ochotné ruky i srdcia, aby cez nás zasieval pokoj tam, kde sme.Nedávno sa v cirkvi začal jubilejný rok otvorením svätej brány. Je výnimočným časom zmierenia a duchovnej obnovy. Podľa slov arcibiskupa Bobera je pre nás pozvaním otvoriť aj svoje srdcia Božiemu milosrdenstvu a konať v duchu Božej spravodlivosti, zachytiť volanie trpiaceho ľudstva, ktoré tak túži po mieri, a reagovať naň.„Pri vstupe do nového roka a v deň slávnosti Panny Márie Bohorodičky a Kráľovnej pokoja chcem vyjadriť vďačnosť Bohu za to, že nám vo svojej dobrote doprial nadchádzajúci čas pre vnútorné obrátenie sa k Bohu a zmierenie medzi sebou. Prajem si, aby sme podľa pápežových slov využili tento čas na odpúšťanie všetkých krívd, dlhov a neprávostí, ako to sami zažívame od nebeského Otca, a odovzdávali sme nádej, ktorou nás zaodieva sám Boh,“ povedal.Ako ďalej pokračoval, vydajme sa v novom roku spoločne na cestu nádeje, ktorej vytúženým cieľom je pokoj. „Nekalkulujme, ale nezištne rozdávajme lásku, lebo Boh nás miloval ako prvý. S touto istotou vstúpme do nového roka,“ uviedol arcibiskup.