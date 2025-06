Slovenská pošta ocenila najkrajšie listy od detí, súťaž zaznamenala rekordnú účasť – VIDEO, FOTO

Rôzne formáty

Gratulácia od ministra

Výnimočný ročník

Ocenenie poštových služieb

13.6.2025 (SITA.sk) - Slovenská pošta ocenila najkrajšie listy, tento rok bola v súťaži rekordná účasť. Informovala o tom Slovenská pošta, ktorá súťaž Najkrajší list organizuje v spolupráci s Ministerstvom dopravy SR a pod záštitou Svetovej poštovej únie (UPU). V tomto roku súťaž zaznamenala historicky najväčší ohlas.Deti z celého Slovenska poslali 846 listov a prekonali tak doterajší rekord z roku 2019, keď prišlo 710 listov. Tento ročník súťaže tak ukázal, že mladí majú záujem vyjadrovať sa k aktuálnym témam prostredníctvom písaného slova. Téma tohto ročníka súťaže bola: „Predstav si, že si oceán a napíš niekomu list s vysvetlením, prečo a ako sa má o teba čo najlepšie starať“. Do súťaže sa zapojilo 182 jednotlivcov a 86 základných škôl.Deti pritom súťažili v rôznych formátoch - od klasických listov cez denníkové zápisníky až po rozprávky. Priestor na kreativitu využilo 569 dievčat a 277 chlapcov. Mnohé listy spestrili ilustráciami a originálnymi výtvormi, jeden list dokonca prišiel vo fľaši.Z množstva výnimočných príspevkov porotu najviac oslovil list od Rebeky Skrakovej z Bratislavy. Rebeka vo svojom diele oslovila celé ľudstvo a upozornila na zničujúci vplyv činnosti ľudí na oceány a utrpenie morských živočíchov. Upozornila tiež na potrebu okamžitého konania.„List napísala s empatiou, vážnosťou a zároveň nádejou, že každý človek môže niečo zmeniť,“ doplnila Slovenská pošta, u ktorej Rebekine slová zarezonovali a pripomenuli, že budúcnosť planéty je v rukách ľudí. Druhé miesto získala Hana Holosová z Banskej Bystrice a tretie miesto udelili Juliane Majerovej z Giraltoviec. Víťazkám tohto ročníka súťaže zagratuloval aj minister dopravy Jozef Ráž „Som ešte z generácie, ktorá si občas nejaký list napísala a vždy to malo svoje nezameniteľné čaro. Som rád, že si to aj vďaka našej súťaži dnešné deti mohli vyskúšať,“ uviedol minister. Víťazný list Rebeky Skrakovej bude reprezentovať Slovensko v celosvetovom kole UPU, kde sa stretne s listami detí z desiatok krajín sveta.Výsledky celosvetového kola vyhlási UPU v septembri. Riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka priblížil, že najviac listov im prišlo zo Základnej školy v Tatranskej Lomnici, a to 122. Početne sa prihlásili aj deti z Drienova (34) a Spišského Štvrtka (23).„Ďakujeme nielen im, ale aj ich pedagógom. Vážim si, že z množstva výziev a projektov, ktoré im denne prichádzajú, si vybrali práve našu súťaž, čím potvrdili jej prínos pre deti a význam pre celú spoločnosť,“ dodal Kupka. Tento ročník súťaže bol podľa Slovenskej pošty výnimočný aj z pohľadu inklúzie.Zapojilo sa totiž aj niekoľko detí s hendikepom, čím súťaž nadviazala na dlhodobé úsilie o dostupnosť a zapojenie všetkých detí bez rozdielu. Zo súťaže sa tak stal aj priestor pre hlas každého dieťaťa, bez ohľadu na jeho individuálne podmienky. Na rozmanitosť a jazykovú pestrosť súťaže poukázal aj list napísaný v maďarskom jazyku.„Zaujímavý bol aj rozmer priameho kontaktu s poštovými službami - žiaci zo základnej školy v Sedliciach poďakovali našim kolegom z miestnej pošty za pomoc a vysvetlenie, ako funguje celý proces od odoslania až po doručenie listu,“ doplnila pošta s tým, že súťaž teda prispela aj k lepšiemu porozumeniu a oceneniu tradičných poštových služieb.Súťaž Najkrajší list je súčasťou celosvetovej iniciatívy UPU, ktorá si kladie za cieľ podporiť čítanie, písanie, kreativitu a občiansku angažovanosť detí. Rekordná účasť v roku 2025 podľa Slovenskej pošty potvrdila, že slová majú stále silu meniť svet, aj keď sú napísané rukou dieťaťa.