Aj tak ste všetci rovnakí, odkazuje v novinke speváčka Alya mužom zo svojej minulosti

Všetko sa skutočne stalo

Leto s fanúšikmi a hudbou

13.6.2025 (SITA.sk) - Vo februári tohto roka prišla Alya za producentom Maxxom Miklosom, ktorému väčšinou hovorí o nových hudobných nápadoch. Tentokrát sa však chcela podeliť o v tom čase dôležitú tému vo svojom živote.„Je to moja osobná výpoveď o randení v 21. storočí – plnom situationshipov, ghostovania, ľudí, ktorí sa boja záväzkov, v storočí plnom zmätku a frustrácie. Z mojej vlastnej skúsenosti, bez ohľadu na to, či sa moji randiaci oponenti hrali na gentlemanov, alebo som od začiatku vedela, že neveštia nič dobré, ma vždy aj tak len zradili a sklamali. A tak som dospela k záveru, že nech sa už spočiatku tvária akokoľvek, napokon sú aj tak všetci rovnakí. Napriek tomu je táto pieseň veselá a odľahčená, pretože fakt, že som sa zbavila emočne nezrelých mužov je predsa dôvod na oslavu!” vysvetľuje Alya pozadie piesne Rovnakí.Fanúšikom k novinke pribalila aj lyric video, ktoré má tiež svoj špecifický význam. „Myslím si, že práve text je nosnou a výpovednou časťou tejto piesne, a tak som zvyšok vizuálu poňala veľmi jednoducho. Má evokovať výsluch, počas ktorého na vás priamo svieti jedno jasné svetlo a vy odhaľujete dosiaľ neslýchané pravdy,“ hovorí, pričom potvrdzuje, že všetko, čo v texte spomína, sa skutočne stalo.Na videu pracovala so svojou najlepšou kamarátkou, fotografkou Natáliou Búzkovou, ktorá jej na nakrúcanie zapožičala štúdio a profesionálnu techniku. Medzi dievčatami ide už o tretiu spoluprácu. Okrem Rovnakých spolu robili na videoklipoch k skladbám Z diaľky a Chcem ísť von.Hoci Angelika verí, že sa jej podarí stráviť v lete čas s rodinou a priateľmi, nevie si vynachváliť ani jeho pracovnú zložku. Od mája s Maxxom poctivo pracujú na EP-čku s predpokladaným dátumom vydania ešte počas tohtoročnej jesene. Na krátkej nahrávke nebude chýbať ani aktuálna novinka, ani potenciálne nové spolupráce, o ktorých zatiaľ nechce veľa prezrádzať. Je sa však na čo tešiť.Medzitým v júni bude každý víkend tráviť so svojimi fanúšikmi na koncertoch. Informácie o nich možno nájsť na Instagrame speváčky . Okrem koncertovania, má v pláne vyraziť aj na dve songwriterské chaty s Maxxom Miklosom a inými umelcami.Alya, vlastným menom Angelika Kollmannová, je slovenská speváčka, textárka a skladateľka, ktorá sa do povedomia dostala v roku 2023 debutovým singlom Máš ma. Vo svojej tvorbe spája tanečnú energiu s intímnou výpoveďou. Na konte má okrem úspešných vlastných singlov Sorry, Nechcem byť sama či Dosť dobrá aj spolupráce s Yaelom, Majselfom alebo Alanom Murinom. Zatiaľ posledným vydaným singlom je duet s Egom nazvaný Dara Rolins