Slovenská pošta od marca mení cenník, zdražovanie sa dotkne niektorých služieb

Peňažné prevody cez poštu ostanú lacnejšie

Nezmenia sa podmienky pre nevidomých

Ceny za posielanie listov stúpnu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.2.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská pošta od začiatku marca zvyšuje ceny. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb už určil Slovenskej pošte maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny a medzinárodný poštový styk.Pri službe, ktorú najčastejšie využívajú bežní zákazníci, list druhej triedy do 50 g, sa cena zvýši o 0,10 eur na 0,75 eur. Pre pohľadnice ostáva cena zachovaná na pôvodnej úrovni. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.Druhou najpočetnejšou listovou službou sú štandardné doporučené listy, kde sa cena pre zákazníka nemení (1,55 eur), ak namiesto papierového podaja využije elektronický podaj. Pri papierovom podaji s vyplneným podacím lístkom je cena 1,85 eur, zvýši sa o 30 centov.V poštovom platobnom styku sa ceny poštových poukazov najčastejšie využívaných kategórií zvyšujú o 20 centov. „Avšak aj po tejto úprave peňažné prevody cez Slovenskú poštu ostávajú cenovo výrazne výhodnejšie než rovnaké služby v pobočkách bánk. Za prevody sumy do 150 eur na účet zákazník na pošte stále zaplatí len do jedného eura,“ dodala Dorčáková.Cena často využívaných služieb pri balíkoch, poistenie a dobierka, sa nemení. Rovnako sa nemenia podmienky za zásielky pre nevidomých, tieto sú naďalej poskytované bezplatne.„Ak klient mesačne zaplatí jednu najbežnejšie používanú zloženku (teda 12 ročne), za rok podá dva listy druhej triedy do 50 g („obyčajný“ list), ročne pošle tri pohľadnice a jeden doporučený list 2. triedy do 50 g, po 1. marci 2022 za rok zaplatí o 2,90 eur viac ako minulý rok,“ uviedla príklad Dorčáková.Aj pri poštových službách v medzinárodnom poštovom styku Slovenská pošta výraznejšie cenovo zvýhodnila zásielky podávané elektronicky. Ceny za posielanie obyčajných listov či pohľadníc sa zvyšujú o 0,20 eur až 0,30 eur. „Dobrou správou pre zákazníkov odosielajúcich balíky do zahraničia je, že za balíky do Čiech od marca 2022 zaplatia menej, a pri elektronickom podaji zásielky menej až o 11%,“ podotkla Dorčáková.Ceny za poštové produkty a služby sa za ostatných približne 10 rokov menili pravidelne, a to v roku 2009, 2013, 2015, 2016. Naposledy boli upravené v lete roku 2019.