Blaha: Môžu ma upáliť, zatvoriť, prenasledovať, ale moju slobodu slova si vziať nedám

22.2.2022 - Zo Slovenskej akadémie vied (SAV) ma nevyštvú. Môžu ma upáliť, môžu ma zatvoriť, môžu ma prenasledovať, ale moju slobodu slova si vziať nedám.Na sociálnej sieti to napísal poslanec Smeru-sociálnej demokracie (Smer-SD) Ľuboš Blaha v reakcii na výzvu štatutárnych zástupcov ústavov a centier SAV, aby ukončil svoje pôsobenie v akadémii. Blaha podľa nich opakovane a hrubo nerešpektuje etické štandardy vedca a zneužíva slobodu prejavu.„Považujem to za ďalší znak politizácie akademických inštitúcií a fašizácie slovenskej spoločnosti. Ak sa neoliberáli štorcujú, je to pre mňa jasný dôkaz, že robím svoju politiku dobre,“ napísal Blaha na sociálnej sieti. Vyhlásil, že je slobodný človek a má právo na svoje ľavicové názory a za svoju politickú činnosť sa nezodpovedá SAV, ale občanom SR, ktorí mu dali dôveru v parlamentných voľbách.„Ak majú kolegovia k mojim štúdiám vedecké výhrady, rád si vypočujem, ale predpokladám, že nemajú erudíciu na to, aby hodnotili moje vedecké texty. Jediné, čo dokážu, sú politické útoky a štvavé kampane proti opozícii. Žiadam ich, nech láskavo nezneužívajú vedeckú pôdu na lacné politikárčenie,“ uviedol poslanec Smeru-SD.Vyjadril obavu, že SAV sa pod vedením Pavla Šajgalíka premieňa „na politicko-ideologickú pobočku Hegerovej vlády“. Podľa Blahu Šajgalíkova dcéra bola dosadená na významný kultúrny post v Trnavskom samosprávnom kraji županom Jozefom Viskupičom, vrcholovým politikom OĽaNO a Matovičovým bratrancom.Blaha tiež uviedol, že má informácie zvnútra SAV, že za aktuálnou politickou výzvou SAV stojí Jozef Vozár, riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV, ktorý na neho útočil aj na stránkach Denníka N, kde pravidelne publikuje.