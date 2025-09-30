|
Utorok 30.9.2025
30. septembra 2025
Slovenská pošta plánuje zrušiť pobočky v okresných mestách, zmeny sa dotknú 21 prevádzok
Slovenská pošta pokračuje v transformácii svojej pobočkovej siete v okresných mestách, kde plánuje optimalizovať 21 prevádzok s klesajúcou návštevnosťou a ...
Zdieľať
30.9.2025 (SITA.sk) - Slovenská pošta pokračuje v transformácii svojej pobočkovej siete v okresných mestách, kde plánuje optimalizovať 21 prevádzok s klesajúcou návštevnosťou a využiteľnosťou služieb. Ako informoval Michal Petro zo Slovenskej pošty, cieľom je priniesť klientom dostupnejšie služby a vyšší komfort pri ich využívaní, zároveň zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť spoločnosti. Aktuálne Slovenská pošta prevádzkuje v okresných mestách 126 pobočiek, z ktorých po komplexnej analýze plánuje zrušiť 29.
"Kladné rozhodnutie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pošta zatiaľ dostala v prípade 21 prevádzok, ktorých činnosť bude ukončená v najbližších mesiacoch," uvádza Petro. Zásielky budú obyvateľom spádových oblastí vydávať určené nástupnícke pošty, ostatné služby budú dostupné na iných pobočkách, u doručovateľov alebo prostredníctvom alternatívnych bodov ako BalíkoBOXy či PoštaPOINTy.
Slovenská pošta plánuje tiež zjednotiť otváracie hodiny zostávajúcich pobočiek a rozšíriť sieť samoobslužných zariadení, ktoré fungujú 24 hodín denne. "Doručovanie poštovými doručovateľmi, ktorí dokážu poskytnúť až 90 % služieb zákazníkom priamo doma, zostáva bez zmeny," zdôrazňuje pošta.
Doručovatelia sú vybavení multifunkčnými mobilnými zariadeniami, ktoré umožňujú napríklad platbu kartou či dohodu na inom termíne doručenia. Zároveň rastie záujem o samoobslužné terminály BalíkoBOXy, ktorých počet sa v okresných mestách čoskoro zvýši. Slovenská pošta vstupuje do spolupráce s ďalším prevádzkovateľom samoobslužných zariadení, aby zákazníci mohli využívať viac miest na výdaj a podanie zásielok za rovnakých podmienok.
Pre digitálne orientovaných klientov je k dispozícii mobilná aplikácia Slovenskej pošty, ktorá umožňuje podanie a zaplatenie zásielky online s 20 % zľavou, sledovanie zásielok v reálnom čase, zmenu termínu doručenia či vyhľadanie najbližšej pobočky.
Slovenská pošta tak reaguje na zmenu trendov v zákazníckom správaní, kde dominujú digitálne formy komunikácie a alternatívne poštové body, a zároveň zabezpečuje služby pre starších klientov a ľudí so zníženou mobilitou. Po optimalizácii zostáva spoločnosť s najširšou sieťou kamenných prevádzok a najdostupnejšími službami na Slovensku. Aktuálne informácie o optimalizácii pobočkovej siete sú dostupné na webovej stránke Slovenskej pošty.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská pošta plánuje zrušiť pobočky v okresných mestách, zmeny sa dotknú 21 prevádzok © SITA Všetky práva vyhradené.
