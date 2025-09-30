|
Utorok 30.9.2025
Meniny má Jarolím
Denník - Správy
Slovenské jahody, paradajky či zelenina po celý rok: Ovozela prináša revolúciu v čerstvosti
Sme hrdí, že naši slovenskí pestovatelia vďaka moderným high-tech skleníkom dokážu dopestovať čerstvé jahody a paradajky počas celého roka. Spotrebiteľ tak vždy vie, čo je na jeho tanieri, pretože naše plody ...
30.9.2025 (SITA.sk) - Sme hrdí, že naši slovenskí pestovatelia vďaka moderným high-tech skleníkom dokážu dopestovať čerstvé jahody a paradajky počas celého roka. Spotrebiteľ tak vždy vie, čo je na jeho tanieri, pretože naše plody prechádzajú prísnou kontrolou a už po niekoľkých hodinách od odtrhnutia sa dostávajú na stoly slovenských domácností. Rovnako aj koreňová zelenina sa uchováva v najnovších skladoch s technológiou, ktorá zabezpečujú ideálne podmienky, vďaka čomu chutí, akoby bola práve odtrhnutá zo záhona.
"Naším cieľom je, aby Slováci mali na tanieri celoročne čerstvé a kvalitné ovocie a zeleninu zo Slovenska. Vďaka moderným skleníkom dnes vieme dopestovať jahody a paradajky aj mimo sezóny a do pár hodín od zberu sa dostanú k spotrebiteľom. To je veľký rozdiel oproti dovozovým plodinám, ktoré cestujú tisíce kilometrov. My chceme, aby ľudia vedeli, čo jedia, že je to domáce, prísne kontrolované a chutné," hovorí pestovateľ Peter Kelemen z družstva Ovozela.
Slovenskí spotrebitelia si tak môžu vychutnať chuť leta aj v zime. Jahody a paradajky pestované doma nie sú iba sladšie a šťavnatejšie, ale aj šetrnejšie k životnému prostrediu. ,,Pri pestovaní sa spoliehame najmä na biologickú ochranu – škodcov regulujú ich prirodzení predátori. Starostlivo sledujeme každý detail – od vlhkosti a teploty až po výskyt jednotlivých škodcov. Aj vďaka tomu majú naše paradajky plnú chuť a pritom nezaťažujú prírodu," vysvetľuje Kelemen.
Poľhospodári z družstva Ovozela zároveň investujú do špičkových skladovacích kapacít, v ktorých má koreňová zelenina – mrkva, petržlen, zeler či kapusta – ideálne podmienky na uchovanie všetkých nutričných hodnôt. Vďaka moderným chladiarenským a ventilačným systémom zostáva zelenina chutná a chrumkavá, akoby bola čerstvo pozbieraná zo záhrady.
Podpora domácich pestovateľov znamená aj podporu slovenskej ekonomiky. Menej dovozu zo zahraničia, viac kvalitných domácich produktov a istota pre spotrebiteľa, že na jeho stole končí to najlepšie, čo slovenská pôda ponúka.
Kampaň financovaná s finančnou pomocou Európskej únie.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Slovenské jahody, paradajky či zelenina po celý rok: Ovozela prináša revolúciu v čerstvosti © SITA Všetky práva vyhradené.
