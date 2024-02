Slovenská pošta po začiatku vojny zamestnala desiatky Ukrajincov, stále ponúka prácu pre utečencov

Prví doviezli humanitárnu pomoc

Doručovali utečenecký dávky

26.2.2024 (SITA.sk) - Štátna spoločnosť Slovenská pošta po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine pred dvoma rokmi prijala do svojich radov desiatky pracovníkov od nášho východného suseda.Odvtedy do začiatku februára tohto roka zamestnala spolu takmer 50 ukrajinských občanov, ich aktuálny počet v tomto mesiaci dosiahol jedenásť.„Slovenská pošta stále úka zamestnanie pre utečencov, odídencov z Ukrajiny, či už na hlavný pracovný pomer alebo dohodu o práci,” potvrdil pre agentúru SITA vedúci odboru komunikácie a marketingu národnej poštovej spoločnosti Martin Guzi.Slovenská pošta po začiatku ruskej ozbrojenej invázie na Ukrajine ako prvá odviezla humanitárnu pomoc. „Zabezpečovali sme zadarmo dovoz balíkov s humanitárnou pomocou od fyzických osôb na Ukrajinu,” pripomenul mediálny zástupca poštárov s tým, že išlo o služby spolu v hodnote približne dvoch miliónov eur od februára do augusta 2022.„Od začiatku ozbrojeného konfliktu doteraz nepretržite poskytujeme ubytovanie odídencom v našich zariadeniach,” priblížil Martin Guzi. Ministerstvo dopravy SR od roku 2022 poskytuje domácim firmám, organizáciám a fyzickým osobám - podnikateľom s ubytovacími službami príspevok za ubytovanie Ukrajincov.Štátna poštová spoločnosť tiež doručovala utečenecké dávky na poštách, najprv od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny , potom cez Western Union.„Slovenská pošta zabezpečuje pozemnú prepravu poštových zásielok na Ukrajinu zo Slovenska ako aj z krajín, ktorým poskytujeme tranzit zásielok, a takisto zabezpečujeme prepravu a tranzit v smere z Ukrajiny,” priblížil aktuálne podmienky poskytovania poštových služieb s Ukrajinou Martin Guzi.