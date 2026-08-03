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03. augusta 2026

Britská Reform UK chce proti migrantom v Lamanšskom prielive nasadiť vojenské námorníctvo


Tagy: Britské námorníctvo Lamanšský prieliv Migranti

Strana Nigela Faragea plánuje vracať člny s migrantmi späť do Francúzska. Vojenskí experti spochybňujú uskutočniteľnosť návrhu. Britská pravicovo-populistická strana Reform UK chce v prípade ...



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britain_politics_18759 1 676x451 3.8.2026 (SITA.sk) - Strana Nigela Faragea plánuje vracať člny s migrantmi späť do Francúzska. Vojenskí experti spochybňujú uskutočniteľnosť návrhu.


Britská pravicovo-populistická strana Reform UK chce v prípade volebného víťazstva nasadiť Kráľovské námorníctvo proti člnom s migrantmi v Lamanšskom prielive.

Strana v pondelok oznámila plán, ktorý označila za „najväčšiu vojenskú operáciu“ v prielive od druhej svetovej vojny.

Farage to nariadi


Nigel Farage nariadi Kráľovskému námorníctvu Jeho Veličenstva zabezpečiť, aby sa ani jedno nepovolené plavidlo prechádzajúce cez Lamanšský prieliv nedostalo k brehom Spojeného kráľovstva,“ vyhlásil hovorca strany pre vnútorné záležitosti Zia Yusuf. Člny by podľa neho ozbrojené sily zachytávali a vracali do Francúzska.

Nezmyselný návrh


Vojenskí experti aj politickí oponenti označili návrh za nerealizovateľný. Bývalý veliteľ Kráľovského námorníctva Tom Sharpe upozornil, že Británia nemôže jednoducho prevážať migrantov späť bez súhlasu Paríža.

„Myšlienka prevážať ľudí späť do Francúzska proti vôli Francúzov mi jednoducho nedáva zmysel,“ povedal.

Padali rekordy


Británia a Francúzsko v apríli podpísali novú trojročnú dohodu o obmedzení nelegálnych plavieb cez prieliv.

Londýn má Parížu poskytnúť až 766 miliónov eur na posilnenie opatrení proti nelegálnej migrácii.

Od začiatku roka do 31. júla dorazilo do Británie na malých člnoch 14 281 nelegálnych migrantov, medziročne o viac ako 42 percent menej. Denný rekord však padol 29. júla, keď priplávalo 752 ľudí.


Zdroj: SITA.sk - Britská Reform UK chce proti migrantom v Lamanšskom prielive nasadiť vojenské námorníctvo © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Britské námorníctvo Lamanšský prieliv Migranti
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