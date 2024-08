Slovenská pošta pokračuje v modernizácii služieb, klienti zaplatia kartou už aj u poštových doručovateľov

Urýchlenie práce poštových doručovateľov

Zníženie počtu doručovateľov s hotovosťou

Vybavenie novými zariadeniami

20.8.2024 (SITA.sk) - Slovenská pošta pokračuje v modernizácii svojich služieb. Prostredníctvom nových multifunkčných zariadení môžu klienti doručovateľom uhradiť potrebnú sumu aj platobnou kartou. Po ukončení testovacej fázy sa začali multifunkčné zariadenia postupne implementovať do doručovateľskej siete.Do konca tohto roku bude nová služba dostupná u viac ako 60 % doručovateľov. V priebehu roku 2025 bude multifunkčné zariadenia používať všetkých takmer 4 000 doručovateľov.Slovenská pošta pokračuje v nastavenej stratégii digitalizovať svoje služby. V rámci zvyšovania komfortu svojich klientov rozširuje služby poskytované prostredníctvom poštových doručovateľov a prináša možnosť platiť u nich bezkontaktne.„Klienti po novom na uhradenie sumy môžu využiť platobnú kartu, smart hodinky či telefón. Umožňujú im to nové multifunkčné zariadenia, ktoré pošta postupne nasadzuje do užívania. Platba v hotovosti u doručovateľov ostáva, samozrejme, dostupná aj naďalej,“ vysvetľuje riaditeľka obchodu Slovenskej pošty Melinda Burdanová Zavedenie multifunkčných zariadení zjednodušuje a urýchľuje aj prácu poštových doručovateľov. Prostredníctvom prevádzkových aplikácií multifunkčné zariadenie integruje a nahrádza štyri osobitné zariadenia - skener QR/čiarových kódov, ktorý slúžil na skenovanie zásielky, platobný terminál, bezpečnostný prvok na oznamovanie mimoriadnej udalosti a samotné zariadenie plní funkciu mobilného telefónu.Systém je otvorený a umožňuje do budúcnosti implementovať aj nové aplikácie a funkcionality, ktoré budú reflektovať požiadavky trhu aj Slovenskej pošty samotnej. Ide o mobilný telefón, ktorý okrem už spomínaných funkcií, umožňuje aj online platby.To zároveň zníži objem práce doručovateľov s hotovosťou. Nové multifunkčné zariadenie zjednodušuje administratívu a umožňuje jednoduchšie skenovanie väčších zásielok. Samotní doručovatelia vnímajú túto novinku veľmi pozitívne.„Aplikácia im ponúka prehľadné prostredie, v ktorom sa vedia rýchlejšie orientovať a je intuitívna. Zásielky vyúčtujú priamo počas pochôdzky, čo šetrí čas. Systém urýchľuje vyúčtovanie jednotlivých zásielok a znižuje riziko pochybenia,“ priblížila Melinda Burdanová.Implementácia multifunkčných zariadení prebieha v niekoľkých etapách. Prvá z nich aktuálne prebieha a umožní používať tieto zariadenia až tisícke poštových doručovateľov. Do konca roka Slovenská pošta plánuje v prevádzke aktívne využívať až 2 500 multifunkčných zariadení, čo predstavuje viac ako 60 % pokrytie doručovateľskej siete.Zvyšní doručovatelia budú vybavení novými zariadeniami už v priebehu roku 2025. Multifunkčné zariadenia okrem zvýšenia komfortu pre zákazníkov a doručovateľov prinesú pošte aj úsporu v nákladoch, keďže náklady na jeden mobilný telefón sú nižšie ako náklady na viacero zariadení (skener QR/čiarových kódov, zariadenie na platbu kartou, bezpečnostný prvok pre oznámenie mimoriadnej udalosti, mobilný telefón).