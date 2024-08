Slovensko chce oživiť obchodnú spoluprácu a investičné príležitosti s africkými krajinami, tvrdí Chovanec

Znalosť slovenského prostredia

Obnova politických a ekonomických vzťahov

20.8.2024 (SITA.sk) - Slovensko má záujem oživiť obchodnú výmenu a investičné príležitosti v afrických krajinách. Štátny tajomník rezortu diplomacie Rastislav Chovanec v utorok preto prijal na rezorte diplomacie mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Angolskej republiky pre Slovensko so sídlom vo Viedni Isabelu de Jesus da Costa Godinho.Diskutovali spolu o nových možnostiach vzájomného rozvoja, a to predovšetkým v oblasti ekonomických vzťahov. Informovalo o tom ministerstvo zahraničných vecí „Musíme sa vrátiť do teritórií, kde nás poznajú, kde vidíme potenciál. Africké krajiny sú pre nás zaujímavé z pohľadu posilnenia bilaterálnych vzťahov a exportu,“ uviedol Chovanec a doplnil, že Angola je politicky stabilným štátom s treťou najväčšou ekonomikou subsaharskej Afriky.Štátny tajomník priblížil, že na Slovensku v minulosti študovalo niekoľko tisíc ľudí z Angoly a dnes majú významné postavenie na úrovni štátnej správy či biznisu.„Preto chceme využiť ich znalosť slovenského prostredia. V spolupráci so SARIO a obchodnou komorou vieme pomôcť v sprostredkovaní kontaktov a hľadaní vhodných partnerov,“ povedal Chovanec a vysvetlil, že systematické zlepšovanie podnikateľského prostredia v Angolskej republike môže prilákať viac investorov aj zo Slovenska.„Vzájomná obchodná bilancia dosiahla vlani takmer tri milióny eur, pričom viac ako 97 percent tvoril práve slovenský export," informoval rezort diplomacie.Ministerstvo súčasne potvrdilo, že angolská veľvyslankyňa rovnako vyjadrila záujem o obnovu politických, diplomatických a ekonomických vzťahov vrátane zdieľania slovenskej expertízy z viacerých odvetví, ako napríklad rozvoj cestovného ruchu, poľnohospodárstvo a potravinárstvo, veda či vzdelávanie. Podľa Chovanca sú možnosti na spoluprácu a pomoc v rámci programov na výmenu skúseností v oblasti školstva a cestovného ruchu.„Obchodné príležitosti pre slovenské firmy predstavujú v Angole významné projekty výstavby železníc, letiska alebo elektrární, v obrannom priemysle, rovnako však menšie projekty, napríklad v oblasti poľnohospodárstva, ktoré počítajú tiež so značnými zahraničnými investíciami,“ doplnil štátny tajomník a uzavrel s tým, že budú pokračovať aj v ďalšej komunikácii o konkrétnych krokoch posilnenia spolupráce.