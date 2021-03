Slovenská pošta prepustila stovky zamestnancov, o prácu ich však príde ešte viac

Rušenie pobočiek preberú so samosprávami

Triediace centrum v Bratislave nestačí

22.3.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská pošta v rámci reformy a organizačných zmien zrušila 756 pracovných miest. Aktuálne skončilo pracovný pomer dohodou 494 zamestnancov, pričom 15 pracovníkov je vo výpovednej dobe.Keďže 165 zamestnancov je na PN alebo na materskej dovolenke, vedenie pošty s nimi prerokuje organizačné zmeny po ich návrate. Ako uviedla pre agentúru SITA Iveta Dorčáková , hovorkyňa Slovenskej pošty, inú prácu prijalo 82 zamestnancov.Pošta chce znížiť aj počet kamenných pobočiek, ktoré sa málo využívajú a náklady na ich prevádzku sú vyššie ako výnosy. Slovenská pošta nemieni totiž prevádzkovať pobočky, ktoré nedávajú ekonomický zmysel. Na strane druhej však poskytne potrebné poštové služby občanom iným spôsobom.Skončenie prevádzkovania pobočky pošty podlieha schváleniu regulátorom, a to Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.V roku 2021 Slovenská pošta požiada regulátora o stanovisko k zrušeniu 80 „malých“ pôšt a 20 pôšt v mestách a obciach, kde sú ďalšie pošty s dostatočnou kapacitou s dostatočným pokrytím spádovej oblasti.Konečný počet bude závisieť od stanoviska regulátora. Zatiaľ regulačný úrad schválil skončenie prevádzky 50 pobočiek. "Zmeny pri sieti pobočiek pošty vždy dôkladne preberieme so zástupcami samospráv," podotkla Iveta Dorčáková s tým, že v prípade záujmu sa môže obec ako partner pošty podieľať na poskytovaní služieb, napríklad pri výdaji zásielok.Investičný dlh Slovenskej pošty na nehnuteľnom majetku je vo výške niekoľko desiatok miliónov eur. Okrem veľkého počtu schátraných a neefektívnych budov pobočiek je však hlavnou "Achillovou pätou" triediace centrum v Bratislave, cez ktoré prejde takmer 50 percent listových a balíkových zásielok.Tieto priestory boli budované ešte v 70. rokoch 20. storočia. Podľa Ivety Dorčákovej spomínané priestory kapacitne, logisticky ani technologicky nespĺňajú súčasné a budúce požiadavky pošty.Preto chce vedenie Slovenskej pošty relokovať priestory na Tomášikovej a Bojnickej ulici v Bratislave do jedného logistického terminálu, ktorý bude kapacitne vyhovovať potrebám rastúceho balíkového biznisu v ďalších rokoch.