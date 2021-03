Richard Sulík končí ako minister hospodárstva. Dnes doručil demisiu prezidentke Zuzane Čaputovej

Predseda SaS Richard Sulík na poste ministra hospodárstva končí. Oznámil to na dnešnom brífingu s tým, že svoju demisiu už doručil prezidentke Zuzane Čaputovej.





"Za SaS sme týmto splnili jeho (Matovičove, pozn. TASR) osobné personálne požiadavky, ktoré sa týkajú vlády, a môže dôjsť k jej rekonštrukcii, ako to požadujeme už vyše týždňa," povedal Sulík. Premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽANO) podľa jeho slov už nič nebráni podať demisiu. Pokiaľ však Matovič ostane členom vlády, chce ostať jej členom aj Sulík."Teraz je on (Matovič, pozn. TASR) ten, ktorý by mal podať demisiu. V momente, ako podá demisiu predseda vlády, sa končí funkčné obdobie všetkým ministrom," vysvetlil Sulík. Dodal, že demisiu podáva preto, aby tak urobil aj premiér a mohla sa začať rekonštrukcia vlády. Matovič žiadal aj odchod šéfky zdravotníckeho výboru Jany Bittó Cigánikovej, tá sa zatiaľ odísť nechystá.SaS trvá na odchode premiéra, inak odídu z vlády aj ich ostatní ministri. "SaS nebude vo vláde pod vedením Igora Matoviča, Igor Matovič nie je spôsobilý viesť vládu, nemá na to manažérske ani osobnostné predpoklady," zopakoval.Sulík nevylúčil, že by sa po rekonštrukcii vlády do pozície niektorého jej člena vrátil, preferoval by ministerstvo hospodárstva, ktoré viedol dodnes.SaS odmieta zmenu počtu ministerstiev. Nevidí dôvod na zmenu programového vyhlásenia vlády ani koaličnej zmluvy. Považuje ich za rozumné. Liberáli podľa Sulíka naďalej odmietajú predčasné voľby. Nemyslí si, že by sa po nich niečo zmenilo k lepšiemu. Deklarujú ochotu naďalej rokovať o zachovaní koalície na jej súčasnom pôdoryse.Matovičova vláda je v kríze, ktorá prepukla po nákupe vakcíny Sputnik V. Napätie v nej bolo dlhodobo. Zo súčasného kabinetu už odišli Marek Krajčí (OĽANO) a Milan Krajniak (Sme rodina). Všetci členovia koalície hovoria, že by radi zachovali jej súčasné zloženie, predčasné voľby odmietajú. SaS a Za ľudí žiadajú rekonštrukciu vlády a zmenu na poste premiéra.Matovič v nedeľu (21. 3.) oznámil ochotu odísť z funkcie a pôsobiť ako člen vlády. Podmienkou je odchod Sulíka z vlády, odstúpenie Márie Kolíkovej i Juraja Šeligu (obaja Za ľudí) z funkcií, ako aj odchod šéfky zdravotníckeho výboru Jany Bittó Cigánikovej (SaS). OĽANO zároveň chce, aby SaS hnutiu vrátila jeden ministerský post, ktorý strane po voľbách prenechalo.