Slovenská pošta ruší skrátené otváracie hodiny pobočiek a pôjde v štandardnom režime

Prestávky na dezinfekciu priestorov

Monitorujú obsadenosť pobočiek

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.4.2020 - Slovenská pošta, a. s. bude od štvrtka 23. apríla poskytovať poštové služby v štandardnom režime na celom území Slovenska. Obnoví otváracie hodiny jednotlivých svojich pobočiek a doručovanie doporučených zásielok, počas víkendov ostávajú poštové pobočky naďalej zatvorené.Naďalej však budú platiť bezpečnostné a hygienické opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.Informovala o rom v stredu Slovenská pošta na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý zrušil svoje dočasné opatrenia o obmedzení prevádzky a poštových služieb."Rozsah otváracích hodín pre verejnosť na jednotlivých pobočkách bude v režime z obdobia pred vyhlásením mimoriadnej situácie, s výnimkou prestávok na nutnú dezinfekciu priestorov pôšt v trvaní 30, resp. 60 minút. Pre nedostatok personálu môžeme selektívne pristupovať k zmenám v otváracích hodinách," uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.Oproti štandardnej prevádzke podľa nej majú momentálne o 1 400 zamestnancov menej, čo je významný rozdiel. "Zo zamestnancov čerpajúcich PN alebo OČR je viac ako 80 % priehradkových zamestnancov a doručovateľov," priblížila hovorkyňa.Doručovanie doporučených zásielok, úradných zásielok, poistených listov, doporučených zásielok do vlastných rúk (s doručenkou) dobierkou bude Slovenská pošta zabezpečovať štandardne v súlade s platnými poštovými podmienkami, čiže ako pred zavedením bezpečnostných opatrení v súvislosti s koronavírusom."Zákazníci tak už nemusia chodiť pre doporučené zásielky na poštu, čím sa odľahčí aktuálna situácia. Oznámenie o uložení zásielky, teda žltý lístok, nechá poštový doručovateľ v schránke iba v prípade, ak adresáta nezastihne na adrese," poznamenala Dorčáková s tým, že zároveň sa pokúsia doručiť zásielky uložené na pošte.Pre zásielky podané dňom 1. mája bude tiež obnovená štandardná odberná lehota osemnásť kalendárnych dní. To znamená, že pre zásielky podané do konca apríla platí predĺžená úložná lehota o štrnásť dní.Slovenská pošta naďalej monitoruje a reguluje obsadenosť pobočiek. Vstup na pobočku je možný len s prikrývkou horných dýchacích ciest, zákazníci si musia pri vstupe dezinfikovať ruky."Platí obmedzený počet zákazníkov v priestoroch pobočiek - na pošte môže byť maximálne jeden zákazník na 25 štvorcových metrov plochy pobočky a čakajúci musia dodržiavať dvojmetrový odstup," upozornila Dorčáková.Vzhľadom na veľkosť niektorých pobočiek a dvojmetrový odstup bola Slovenská pošta nútená na niektorých pobočkách zatvoriť niektoré priehradky. Pošty preto vybavia menej zákazníkov za rovnaký čas.