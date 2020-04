V Rumunsku rozdali pre porušenie obmedzenia pohybu pokuty za desiatky miliónov eur

Pokutu dostal aj starosta

Stav núdze do polovice mája

22.4.2020 - Rumunsko rozdalo za mesiac 200-tisíc pokút za porušenie obmedzenie pohybu, ktoré je zamerané na spomalenie šírenia nového koronavírusu. Pokuty, ktoré rozdali muži zákona od 24. marca do 19. apríla, dovedna dosiahli sumu 78 miliónov eur. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Každý, kto poruší nariadené obmedzenie pohybu, čelí pokute 2 000 až 20 000 lei (v prepočte 413 až 4 134 eur). Priemerný mesačný plat v Rumunsku je pritom okolo 3 000 lei (620 eur).Pokute sa nevyhol napríklad ani starosta jednej z mestských časti Bukurešti. Robert Negoita, ktorý je starostom tretieho obvodu, dostal pokutu 10-tisíc lei (2 067 eur) za to, že ho pristihli ako sa bicykluje vo verejnom parku.Parky sú v krajine zatvorené a Negoita to podľa svojich slov kontroloval. Povedal však, že tak ako každý iný občan musí dodržiavať zákony a je ochotný čeliť následkom svojho konania.Rumuni musia vyplniť oficiálny formulár predtým, než opustia svoj domov, pričom musia uviesť dôvod svojho odchodu. Ak ich zastaví polícia alebo vojaci, musia daný formulár predložiť spolu s občianskym preukazom.Prezident Klaus Iohannis v stredu oznámil, že od 15. mája budú môcť ľudia cestovať po krajine slobodne. V ten istý deň začne byť v Rumunsku povinné nosenie ochranných rúšok v uzavretých priestoroch a verejnej doprave. Do 15. mája tiež bude platiť v krajine stav núdze.V Rumunsku dosiaľ zaznamenali 9 710 prípadov nákazy novým koronavírusom a 508 úmrtí.Veľa pokút za porušovanie zákazu vychádzania rozdali aj iné európske krajiny. Napríklad Francúzsko ich malo za podobné obdobie ako Rumunsko zhruba 800-tisíc a Španielsko 500-tisíc.Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky www.bbc.com.