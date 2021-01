Slovenská pošta sa borí s ďalším podvodom, neznámy páchateľ sa obohacuje na úkor klientov

Pošta poplatky cez mail nežiada

Adresáti by mali byť ostražití

21.1.2021 (Webnoviny.sk) - V mene Slovenskej pošty dostávajú občania ďalšie falošné e-maily. Tentokrát si môžu klienti pošty údajne zmeniť doručenie alebo uloženie zásielky. Ako informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková , informácie z takéhoto falošného e-mailu sú podobné informáciám z oficiálneho webu pošty, až na niekoľko zámerne podobných nepravdivostí.Zákaznícka podpora Slovenskej pošty nefunguje 24 hodín denne, ale iba v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 17:00 hodiny. Falošný mail je možné rozlíšiť aj podľa nesprávne uvedeného telefónneho číslo na Zákaznícke centrum - 0850 192 413, pričom správne číslo je 0850 122 413. Aj v tomto prípade ide o zneužitie loga Slovenskej pošty a preto by klienti nemali na takéto emaily reagovať.Falošných e-mailov či SMS správ pod hlavičkou Slovenskej pošty je viacero typov. Niektoré požadujú od adresátov úhrady poplatkov za doručenie zásielky či preclenie zásielky. Ak klient akceptuje túto falošnú požiadavku, webový odkaz ho presmeruje rovno na platobnú bránu, kde má zadať údaje zo svoje platobnej karty.Klienti by sa mali mať podľa Ivety Dorčákovej na pozore, pretože ani v tomto prípade nie je odosielateľom Slovenská pošta. Tá totiž nikdy nežiada poplatky prostredníctvom e-mailov či SMS, a to ani pri colnom konaní.Clo aj poplatok za colné konanie zaplatí klient priamo pri doručení zásielky. V prípade, že klienti na podvodné maily už zareagovali a uhradili požadovanú sumu, odporúča im pošta sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní.V spomínaných veciach už podala Slovenská pošta trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Aktuálne prebieha vyšetrovanie. Na falošné e-maily upozorňuje pošta aj na svojej webovej stránke, kde sú uvedené všetky potrebné informácie, ako zákazníci rozlíšia, že ide o podvodný mail. Na stránke sú aj ukážky, ako môžu takéto falošne maily vyzerať. Dôležitá je aj ostražitosť adresátov, ktorí dostanú takéto podvodné e-maily, aby na ne nereagovali.