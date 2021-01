Laššáková sa obula do Milanovej, ministerka nezvláda svoj rezort a mala by sa viac snažiť

aktualizované 21. januára, 15:06



21.1.2021 (Webnoviny.sk) -Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) by mala začať konať a presadiť aspoň vyčlenenie dvoch percent z prostriedkov Mechanizmu obnovy a odolnosti pre kultúrne a kreatívne sektory.Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedla exšéfka rezortu Ľubica Laššáková (Hlas-SD) s tým, že Milanová nezvláda riadenie rezortu.Dodala, že podľa predbežných informácií sú na koniec januára naplánované prvé rokovania vlády s Európskou úniou (EÚ) o šesť miliardovej pomoci pre Slovensko. Laššáková tvrdí, že Výbor Národnej rady SR (NR SR) pre kultúru a médiá v septembri 2020 zaviazal vládu Igora Matoviča (OĽaNO) vyčleniť minimálne dve percentá z európskych peňazí na rozvoj slovenskej kultúry a kreatívneho priemyslu. Ministerstvo financií SR (MR SR) už plán obnovy pre Slovensko predstavilo. Laššáková však pripomína, že ide o šesť miliárd eur, ktoré má SR z EÚ dostať a tým naštartovať koronou zasiahnuté slovenské hospodárstvo. Podľa nej však v tejto súvislosti Matovičova vláda nediskutovala s odbornou verejnosťou, a to vrátane kultúry a predstavila tak kompilát strategických dokumentov všetkých predošlých vlád.„Čo sa týka podpory kultúrno-kreatívneho priemyslu a jeho rozvoja, nie je v ňom ani zmienka,“ píše Laššáková. Zdôrazňuje tiež, že Milanová do plánu obnovy nepresadila rozvoj a podporu slovenskej kultúry. „ Hlas-sociálna demokracia má záujem pripomienkovať návrh slovenského plánu obnovy a ak tak neurobí ministerka Milanová, urobím to ja z pozície členky Výboru NR SR pre kultúru a médiá,“ uzavrela exministerka.MF SR poslalo koncom decembra 2020 komplexný návrh plánu obnovy Európskej komisii (EK). Prioritami plánu, ktorý Slovensku prinesie dodatočné verejné investície za 5,84 miliárd eur, sú vzdelávanie, veda a výskum, zelená ekonomika, zdravotníctvo, verejná správa a digitalizácia.„Statusy pani Laššákovej absolútne nesledujem. Želám jej pevné zdravie,“ uviedla v reakcii na vyjadrenia Laššákovej Milanová. Stanovisko šéfky rezortu kultúry zaslal agentúre SITA Michal Hajtol z Oddelenia komunikácie a protokolu Ministerstva kultúry SR.