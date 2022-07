Slovenská pošta sa zapojila do súťaže o najkrajšiu poštovú známku, môžete zahlasovať online (foto)

Víťazov vyhlásia v Dubline

Organizátor súťaže, asociácia PostEurop, zastrešuje európskych poštových operátorov od roku 1993. V 53 krajinách a územiach Európy zastupuje 55 poštových operátorov. Ročne sa v tomto odvetví spracuje 60 miliárd zásielok, spravuje 258 miliónov odberných miest a zamestnáva dva milióny ľudí.





4.7.2022 (Webnoviny.sk) - V súťaži o najkrajšiu poštovú známku roka 2022 je zapojená aj Slovenská pošta . Do súťaže, ktorej témou sú "Príbehy a mýty", vstúpila s poštovou známkou "EUROPA 2022: Príbehy a mýty - Lomidrevo".Nominálna hodnota známky je 1,50 eur. Organizátorom súťaže je asociácia PostEurop združujúca európskych poštových operátorov. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková Za najkrajšiu známku môžu hlasovať filatelisti, priaznivci a obdivovatelia filatelie, a to cez internet na stránke posteurop.org/europa2022. Popri hlasovaní sa tiež dozvedia, prečo danú krajinu reprezentuje určitý rozprávkový motív.Hlasovanie potrvá do 9. septembra 2022. Víťazi súťaže budú vyhlásení v írskom Dubline v októbri 2022 na valnom zhromaždení PostEurop.Lomidrevo predstavuje slovenskú verziu príbehov o Heraklovi či Samsonovi, teda o hrdinoch obdarených nadprirodzenou silou. Zároveň však reprezentuje slovenský kontext - horal či pastier putujúci slovenskými dedinami s budzogáňom a valaškou.Objavuje sa v klasickom rozprávkovom prostredí, napríklad s princeznami, drakmi či šťastnými koncami. Tak ho zachytili i slovenskí zberatelia 19. storočia, medzi inými aj Ján Francisci či Pavol Dobšinský.