Česko vyhovie Slovensku a požičia mu bojové lietadlá JAS-39 Gripen, premiér Fiala v tom nevidí problém

4.7.2022 (Webnoviny.sk) - Viacúčelové bojové lietadlá JAS-39 Gripen českej armády by mali chrániť slovenský vzdušný priestor od 1. septembra. Česká pomoc pri ochrane vzdušného priestoru Slovenskej republiky by mala trvať viac ako rok.Česká vláda vyhovie žiadosti Slovenska o dočasnú pomoc pri ochrane slovenského vzdušného priestoru, kým Slovensko dostane americké stíhačky F-16, ktoré nahradia ruské stroje MIG-29.V programe Otázky Václava Moravce v Českej televízii to povedal český premiér Petr Fiala. Hosťom programu vysielaného z Karlových Varov bol aj predseda slovenskej vlády Eduard Heger (OĽaNO).O pomoc pri ochrane vzdušného priestoru Česko v polovici júna požiadal slovenský minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).„Nepochybne vyhovieme. Myslím si, že to je krásny príklad nielen obrannej spolupráce, ale aj vzájomnej dôvery,“ povedal český premiér. „Nevidím nijaký problém, to určite schválime a určite Slovensku vyhovieme,“ konštatoval a dodal, že Česko je na to pripravené technicky aj kapacitne.V prípade uzemnenia slovenských stíhačiek MiG-29 je až do príchodu objednaných F-16 z USA pripravené chrániť vzdušný priestor SR aj Poľsko.