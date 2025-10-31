|
Piatok 31.10.2025
Úvodná strana
|
|Denník - Správy
Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
Mobilná verzia
31. októbra 2025
Slovenská pošta smeruje ku kolapsu, kontrolóri hovoria o desiatkach miliónov v strate
Slovenská pošta sa nachádza v kritickom finančnom stave a bez zásadnej transformácie jej hrozí kolaps.
Slovenská pošta sa nachádza v kritickom finančnom stave a bez zásadnej transformácie jej hrozí kolaps. Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) uvádza, že ku koncu minulého roka dosiahla celkovú stratu takmer 66,5 milióna eur, čím sa priblížila k úrovni tretiny svojho základného imania.
Štátna akciová spoločnosť zároveň evidovala štyri nesplatené úvery v hodnote 51,5 milióna eur. Podľa kontrolórov pretrvávali problémy v hospodárení aj po roku 2020, keď na ne úrad prvýkrát upozornil.
Jediný poskytovateľ univerzálnej služby
Keďže Slovenská pošta je zo zákona jediným poskytovateľom univerzálnej služby, jej udržateľné fungovanie si vyžaduje aktívnu spoluprácu so štátom zastúpeným Ministerstvom dopravy SR. Kontrolný úrad upozorňuje, že nevyhnutná je nielen legislatívna úprava, ale aj revízia licenčných podmienok, ktoré určujú rozsah zákonnej povinnosti poskytovať základné poštové služby. Ku koncu roka 2024 fungovalo na Slovensku 1 431 pobočiek, päť mobilných pracovísk a 16 zmluvných výdajných miest.
Podpredseda NKÚ Jaroslav Ivančo pripomenul, že „rozsah univerzálnej služby na Slovensku je širší, ako vyžadujú pravidlá Európskej únie a zároveň aktuálne nastavené ceny práve za poskytovanie ‘služby štátu’, ale aj iným štátnym spoločnostiam alebo úradom prinášajú pri jej poskytovaní stratu. V kontrolovaných rokoch 2021 – 2024 to bolo sumárne bezmála 35 miliónov eur a to je neudržateľné.“ Dodal, že licenčné podmienky z rokov 2012 a 2022 nereflektovali výrazné zmeny v poštovom sektore a strata nebola pokrytá ani komerčnými výnosmi.
Riziko zostáva aktuálne, hľadajú sa riešenia
Podľa NKÚ Slovenská pošta v roku 2024 porušila vybrané finančné ukazovatele stanovené v úverových zmluvách z rokov 2021 a 2020. Banky preto získali právo žiadať predčasné splatenie úverov v hodnote viac než 33 miliónov eur, pričom podľa medzinárodných účtovných pravidiel sa stali okamžite splatnými. Na základe rokovaní však banky dočasne ustúpili od ich predčasného vymáhania.
Ivančo upozornil, že „toto riziko však zostáva aktuálne a je potrebné hľadať jeho finančne udržateľné riešenia“. Ako pozitívny krok označil prehodnocovanie zmlúv s významnými komerčnými partnermi, vrátane Poštovej banky a telekomunikačného operátora SWAN, ktoré úrad odporučil už v minulosti. Napriek tomu zostávajú niektoré služby stratové, napríklad služby pre TIPOS, výplata dôchodkov a dávok či prevádzka Strediska predplatného tlače.
Pokuta za porušenie zákona
Kontrola odhalila aj pochybenia v nakladaní s majetkom a financiami, vrátane porušenia zákona o verejnom obstarávaní. NKÚ vyčíslil nehospodárne nakladanie na 909‑tisíc eur, z čoho 867‑tisíc tvoril prenájom Smart haly na Bojnickej ulici v Bratislave. Objekt si pošta prenajala v roku 2022 na sedem rokov bez možnosti predčasného ukončenia zmluvy, no priestory zostali dva roky nevyužité, až kým ich podnik nezačal ďalej prenajímať.
Pošta podľa kontrolórov zároveň neuplatnila zmluvné sankcie pri omeškaní dodania nákladných vozidiel a porušila zákon o verejnom obstarávaní aj pri dodatku k zmluve o telekomunikačných službách, za čo Úrad pre verejné obstarávanie udelil pokutu vo výške 155‑tisíc eur.
NKÚ varuje, že ak sa nepristúpi k systémovým zmenám a úprave financovania univerzálnej služby, hrozí prehlbovanie finančných problémov a následné ohrozenie základných doručovacích služieb, vrátane tých, ktoré sú kľúčové pre fungovanie dôchodkového systému a nemá ich kto nahradiť.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská pošta smeruje ku kolapsu, kontrolóri hovoria o desiatkach miliónov v strate © SITA Všetky práva vyhradené.
