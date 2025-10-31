Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

Slovenské cesty majú nový hit. Záujem o SUV Dongfeng MAGE prekonáva očakávania, výrobca predlžuje špeciálnu akciu


Dongfeng v júni tohto roka pôvodne pre slovenský trh vyčlenil sto vozidiel, ktoré mali byť dostupné za uvádzaciu cenu 23 990 eur s DPH. Kvôli výraznému záujmu v auguste túto ponuku rozšíril na prvých ...



dongfeng_mage_1 676x447 31.10.2025 (SITA.sk) - Dongfeng v júni tohto roka pôvodne pre slovenský trh vyčlenil sto vozidiel, ktoré mali byť dostupné za uvádzaciu cenu 23 990 eur s DPH. Kvôli výraznému záujmu v auguste túto ponuku rozšíril na prvých tristo kusov, aj zvýšený limit sa však naplnil. Teraz, o ďalšie dva mesiace neskôr, predajcovia Dongfeng po celom Slovensku evidujú už 310 objednávok. Importér preto čínskeho výrobcu požiadal o ďalšie rozšírenie tejto exkluzívnej ponuky. Nižšia uvádzacia cena 23 990 eur aktuálne bude platiť pre prvých 500 kusov objednaných slovenskými zákazníkmi.


"Záujem o aktuálne najlacnejšie SUV od Dongfengu u nás naozaj prekonáva všetky naše odhady. Preto sme sa už druhýkrát dohodli na navýšení počtu vozidiel, ktoré zákazníkom spoločne s výrobcom dokážeme ponúknuť za atraktívnejšiu cenu. Uľahčuje nám to aj fakt, že na Slovensku toto kompaktné SUV ponúkame s jediným stupňom výbavy," vysvetľuje Branislav Kocper, CEO spoločnosti Plastonic, ktorá je oficiálnym importérom vozidiel Dongfeng na Slovensko.

Za 23 990 eur s DPH zákazníci dostanú vozidlo s 1,5-litrovým turbomotorom s výkonom 145 kW, ktorý je spriahnutý s praktickou 7-stupňovou automatickou prevodovkou.

Vo výbave E2 za túto cenu získajú aj full LED svetlomety vpredu aj vzadu, panoramatickú strechu, bezkľúčové odomykanie a štartovanie či elektrické otváranie dverí kufra.

Komfort vodiča rozširuje 10,25-palcový displej s údajmi o jazde. Celá posádka potom z kožených sedadiel môže sledovať aj 13,2-palcovú obrazovku infotainmentu, na ktorú možno zrkadliť systémy Apple CarPlay a Android Auto aj obraz z 360-stupňovej kamery s transparentným zobrazením karosérie.

4,65 metrov dlhý Dongfeng MAGE sa radí do triedy stredne veľkých SUV. Na Slovensku je k dispozícii s pneumatikami na 19-palcových diskoch a v šiestich farbách, pričom metalické sú za príplatok 790 eur.

Plastonic ako importér vozidiel Dongfeng pre slovenský, český a maďarský trh pôsobí už niekoľko rokov a prináša do tunajšieho regiónu dizajnovo atraktívne, kvalitné a konkurencieschopné modely, s modernými technológiami, a to za dostupné ceny. Z portfólia Dongfeng ide predovšetkým o najpopulárnejšie modely, medzi ktoré patria T5 EVO, U-TOUR, DF 6, SHINE, BOX či S7, vrátene ich hybridných a elektrických prevedení. Taktiež sú to viaceré prémiové modely značky Voyah, ktoré sú určené aj pre tých najnáročnejších klientov a tiež atraktívne modely MHero. Táto značka z koncernu DongFeng Motor je pre zmenu zameraná na terénne elektromobily a plug-in hybridy typu EREV, ktoré kombinujú silu elektromotora s predĺžením dojazdu na báze spaľovacieho motora. Viac informácií ku všetkým modelom nájdete na: https://dfmotor.sk/modely/

Zdroj: SITA.sk - Slovenské cesty majú nový hit. Záujem o SUV Dongfeng MAGE prekonáva očakávania, výrobca predlžuje špeciálnu akciu

