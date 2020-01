Slovenská pošta vydala známku k 75. výročiu tragických udalostí v obciach Ostrý Grúň a Kľak

V pozadí motívu je číslo 148

Obálka s pečiatkou First Day Cover

20.1.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská pošta vydá známku k 75. výročiu tragických udalostí v obciach Ostrý Grúň a Kľak. Motívom poštovej známky je portrét starej ženy a fragmenty zlomeného kríža pod ňou ako symbol tragických udalostí z 21. januára 1945.Fašisti vtedy zmasakrovali 148 obyvateľov obcí Ostrý Grúň a Kľak, ktoré následne vypálili. V pozadí motívu je číslo 148, čo je počet obetí tragických udalostí. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Rovenská.Prvá poštová známka vydaná Slovenskou poštou v roku 2020 má hodnotu 1,90 eura, rozmery 27,2 × 44,4 milimetrov vrátane perforácie a vychádza vo forme upraveného tlačového listu s 10 známkami. Vytlačila ju spoločnosť Tiskárna Hradištko technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom.Súčasne so známkou vydáva Slovenská pošta obálku s pečiatkou First Day Cover (FDC) s dátumom 17. 1. 2020 a domicilom mesta Ostrý Grúň. Motívom prítlače obálky je detail murovaného pastofória s polámaným krížom z vypálenej kaplnky v Kľaku.Motívom pečiatky je zbúraný múr domu ako symbol deštrukcie oboch vypálených obcí. Obálku s pečiatkou vytlačila technikou oceľotlače Poštovní tiskárna cenin Praha. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, First Day Cover obálky s pečiatkou ako aj rytiny poštovej známky a je akademický maliar Rudolf Cigánik.