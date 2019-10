Slovenská pošta vydáva nové poštové známky emisie Umenie

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/Pavol Ďurčo Foto: FOTO TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 18. októbra (TASR) - V piatok Slovenská pošta vydáva dve nové poštové známky Umenie, a to Umenie: Ernest Zmeták (1919-2004) a Umenie: Ladislav Hudec (1893 – 1958).Poštová známka Umenie: Ernest Zmeták (1919 – 2004) má rozmery 44,4 x 54,4 mm vrátane perforácie, a vychádza vo forme upraveného tlačového listu so štyrmi známkami. Nominálna hodnota známky je 2,20 eura. Je na nej zobrazené Zmetákovo dielo Autoportrét s papierovou čapicou zo zbierok Slovenskej národnej galérie. Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou First Day Cover s piatkovým dátumom a domicilom mesta Nové Zámky. Prítlač obálky má motív Zmetákovho drevorezu Pásol Janík dva voly zo zbierok Slovenskej národnej galérie a motívom pečiatky je tiež detail drevorezu s obrazom kohúta. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, obálky spolu s pečiatkou, ako aj rytiny je František Horniak. Grafickú úpravu známky vytvoril akademický maliar Vladislav Rostoka.Poštová známka Umenie: Ladislav Hudec (1893 – 1958) má rozmery 54,4 x 44,4 mm vrátane perforácie, a vychádza vo forme upraveného tlačového listu so štyrmi známkami. Nominálna hodnota známky je 2,10 eura. Zobrazuje vilu doktora Woo, tzv. "Green House" (1935 – 1938), ktorá patrí medzi vrcholné diela architekta Hudeca vytvorené počas jeho pobytu v Šanghaji. S poštovou známkou bude vydaná aj obálka prvého dňa s pečiatkou First Day Cover (FDC) s piatkovým dátumom a domicilom mesta Banská Bystrica. Motívom prítlače obálky je prvý ázijský mrakodrap, 22-poschodový Park Hotel, ktorý je dielom Hudeca. Pečiatka má motív Kaplnky Panny Márie Kráľovnej vo Vyhniach. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, obálky spolu s pečiatkou, ako aj rytiny je akademický maliar Rudolf Cigánik. Autorom grafickej úpravy známky je akademický maliar Vladislav Rostoka.Všetky známky, obálky a pečiatky vytlačila Poštová tlačiareň cenín Praha. Poštové známky emisie Umenie pravidelne oceňujú aj zahraničné poroty na filatelistických súťažiach. Napríklad tento rok získala poštová známka Slovenskej pošty Umenie: Ladislav Bielik – Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom druhé miesto v súťaži o najkrajšiu rytú poštovú známku Európskej únie.