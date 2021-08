Slovenská pošta vyhlásila tender na stravovanie zamestnancov, zaplatiť chce vyše 15 miliónov eur

Služby na dva roky

Spravovať budú aj elektronické poukážky

24.8.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská pošta, a. s. , vyhlásila verejnú súťaž na zabezpečenie stravovania zamestnancov a doplnkového pitného režimu vybranému okruhu zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet.Za poskytovanie týchto služieb počas dvoch rokov od 1. januára 2022 do 31. decembra 2023 predpokladá zaplatiť zhruba 15,5 mil. eur bez DPH. Štátna poštová spoločnosť o tom informovala v utorok v tlačovej správe s tým, že tender je už zverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie.Stravovanie poštárov bude podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zabezpečené v stravovacích zariadeniach, donáškových zariadeniach, supermarketoch, hypermarketoch a potravinách.Súčasťou zákazky je okrem dodania kariet aj ich správa a kreditácia elektronických stravovacích poukážok a elektronických nápojových poukážok podľa potrieb. Ide o tzv. evidenčno-zúčtovací systém elektronického stravovania a elektronického doplnkového pitného režimu.Slovenská pošta plánuje uzavrieť rámcovú dohodu s jediným uchádzačom a pri výbere dodávateľa použiť elektronickú aukciu, pričom pri vyhodnotení ponúk rozhoduje cena. Uchádzači môžu predkladať ponuky do 22. septembra, platiť musia minimálne do 20. septembra 2022.