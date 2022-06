Slovenská pošta začala s obnovou nákladných áut, už nasadila do prevádzky prvé kamiónové súpravy

Dve verejné súťaže

Staré vozidlá predajú

30.6.2022 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Slovenská pošta, a. s., začala s obnovou nákladných áut, vo štvrtok nasadila do prevádzky prvé kamiónové súpravy. Do konca septembra tohto roka postupne nasadí celkovo 105 nových nákladných motorových a prípojných vozidiel, jazdiť budú na celom Slovensku a tiež do niektorých európskych krajín. Hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková o tom informovala v tlačovej správe.Štátna poštová spoločnosť vyhlásila vlani v apríli dve verejné súťaže na vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony - na nákladné motorové autá a na prípojné nákladné vozidlá.Celková vysúťažená hodnota oboch zákaziek dosiahla približne 8 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), ich pôvodná odhadovaná súhrnná cena podľa údajov vo Vestníku verejného obstarávania bola takmer 10,7 milióna eur bez DPH.„Jedným z dôležitých faktorov fungujúcej logistiky sú spoľahlivé a bezpečné motorové vozidlá. Vozidlá kategórií N2, N3 sú prevádzkované v hlavnej prepravnej sieti, regionálnej a oblastnej prepravnej sieti,“ uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Slovenskej pošty Martin Ľupták . Slovenská pošta prevádzkovala k 31. máju 227 vozidiel v kategóriách N2, N3.„Nákladné vozidlá, ťahače návesov Slovenskej pošty, najazdia za rok priemerne 100-tisíc až 130-tisíc kilometrov, 15-tonové vozidlá najazdia priemere od 80-tisíc do 100-tisíc kilometrov ročne v rámci celého Slovenska,“ priblížil šéf poštárov.Pre hlavnú časť podnikania Slovenskej pošty, a to doručovanie zásielok, je preto obmena vozového parku veľmi dôležitá. „Spoľahlivá doprava je jedným z najdôležitejších krokov pre zvyšovanie kvality poštových služieb,“ poznamenal Ľupták. Ako zároveň dodal, staré, vyradené nákladné vozidlá predajú.