Slovenská reprezentantka Chochlíková získala titul majsterky sveta organizácie WMC

Slovenská reprezentantka v thajskom boxe Monika Chochlíková získala titul majsterky sveta organizácie WMC. V sobotnom súboji v Trenčíne zdolala Fundu Alkayisovú z Turecka.





Svetový titul WMC je najvyšším titulom, aký je možné v profesionálnom thajskom boxe dosiahnuť. Chochlíková je prvou ženou na Slovensku a v Česku, ktorej sa ho podarilo získať. Za uplynulých 25 rokov ho z Čechov a Slovákov získali len Jiří Žák a Vladimír Moravčík.Chochlíková zdolala v titulovom zápase papierovo silnejšiu tureckú šampiónku. "Trápila ma celých päť kôl. V úvode som nevedela zaujať dominantnú pozíciu, ale vedela som lepšie trafiť. Otočila som to v treťom kole. Potom už som bola so svojím výkonom spokojná a dala som to. Je to neskutočný pocit," zhodnotila Chochlíková zápas.Titul ju teší o to viac, že ho vybojovala na domácej pôde: "Po výhre som musela ostať ešte asi hodinu v ringu. Ľudia sa za mnou chodili fotiť a gratulovať mi. Veľmi som chcela, aby titul zostal doma a podarilo sa. Ale asi budem potrebovať pár dní až týždňov na to, aby som vstrebala, čo sa vlastne stalo.“Chochlíková musela v zápase improvizovať, keďže Alkayisová nenechala nič na náhodu a bola kvalitne pripravená. "Taktika, ktorú sme zvolili, nám v zápase nie celkom vychádzala a museli sme sa tomu priebežne prispôsobiť. Prvé dve kolá boli vyrovnané. Od tretieho kola už Monika dominovala a v piatom kole súperku zdolala tvrdým kopom do hlavy, ktorý jej spôsobil tržnú ranu, ktorá jej nedovolila pokračovať. Monika ukázala, že má obrovské srdce, veľkú húževnatosť a že je aktuálne najlepšia na svete,“ zhodnotil jej tréner a organizátor turnaja MTE 11 Tomáš Tadlánek.Slovenka je držiteľkou titulu majsterky sveta i Európy v kickboxe (K1) a titulu majsterky Európy v thajskom boxe. K nim včera pridala i titul majsterky sveta WMC. Najúspešnejšia slovenská bojovníčka v posledných mesiacoch žne úspechy aj v ringu MMA. V ďalšom období ju čaká nabitý program. "Ak to neovplyvní pandémia alebo moje zdravie, v septembri by som mala mať zápas MMA v Bratislave, v októbri majstrovská sveta v kickboxe v Taliansku a v decembri majstrovstvá sveta v Thajsku,“ povedala k ďalším plánom Chochlíková.