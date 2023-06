Slovenská sezóna na Art Film Feste ponúkne bilanciu súčasnej domácej tvorby

2.6.2023 (SITA.sk) -ponúka širokú škálu slovenských filmov rôznych žánrov, od dramatických a umeleckých snímok po komédie a dokumenty. Návštevníci festivalu majú príležitosť vidieť najnovšie diela slovenských režisérov a oceniť ich talent a tvorivý prístup. Sekcia však nie je len o prezentácií tvorby slovenských režisérov a režisérok, ale taktiež ponúka priestor na stretnutia s tvorcami filmov. Diváci majú možnosť osobne spoznať slovenských autorov a autorky, hercov a herečky a získať hlbší vhľad do ich tvorby.Programová sekcia Slovenská sezóna je zostavená z domácej produkcie rokov 2022 a 2023, pričom niektoré z filmov získali prestížne ocenenia na zahraničných i domácich festivaloch, dva z nich budú uvedené na MFF Art Film Fest v predpremiére. Podľa slov umeleckého riaditeľa festivalu a zostavovateľa sekcie: "S ohľadom na fakt, že sa Art Film Fest minulý rok nekonal a návštevnosť kín prešla u nás v poslednom období ťažkou existenčnou skúškou, zostavili sme program tejto divákmi vyhľadávanej sekcie s prihliadnutím na filmovú kvalitu i žánrovú pestrosť diel. Do výberu sa dostali nielen umelecké projekty, ale aj komerčne úspešné tituly, ktoré po pandémii oživili driemajúci divácky ohlas. Slovenská sezóna tak uvedie naozaj rôznorodé hrané i dokumentárne filmy, ktoré prezentujú aktuálny stav našej kinematografie.”Prienik do nedávnej histórie slovenskej kinematografie ponúkne film režiséra Mareka Kuboša s názvom. Kuboš, po úspechu svojho celovečerného debutu Posledný autoportrét, sa zaoberá reflexiou slovenskej dokumentárnej scény a troch generácií jej tvorcov.Dokumentarista Jaro Vojtek prostredníctvom snímkyrozpráva životné príbehy vodiča kamiónu, opatrovateľky v Rakúsku a skupiny robotníkov, ktorí musia cestovať za ťažkou prácou na takzvané "týždňovky". Odzrkadľuje ich sny a túžby, ako aj obete, ktoré prinášajú, keď sú na ich príjmy odkázaní ich blízki, kým oni sú v cudzích mestách – v ubytovniach, v cudzích domácnostiach. Turnus bude uvedený spoločne s krátkometrážnym filmomrežiséra Tomáša Krupu o súčasných a budúcich dopadoch klimatických zmien na naše životy.Po stredometrážnom televíznom dokumente(zaradenom do programu Art Film Festu v roku 2021) uvedie aj celovečerný film. Autor námetu, scenárista a režisér Martin Palúch sa v ňom rozhodol vyrozprávať životný príbeh svojho otca, slovenského filmového herca Ivana Palúcha prostredníctvom filmov a postáv, ktoré v nich stvárnil.V premiérovom režime budú uvedené dva dokumentárne. Celovečerný debut režisérky Pauly Maľárovejo podobe vojny v čase dlhotrvajúceho mieru mal svetovú premiéru na prestížnom filmovom festivale Beldocs v Srbsku a v Košiciach bude mať domácu premiéru. Režisér Ľubomír Ján Slivka sa v dokumentezaoberá postavou svetoznámeho umelca Andy Warhola a jeho koreňmi, ktoré pochádzajú z východného Slovenska. Film bude uvedený vo verzii Work in Progress.V apríli tohto roku národne filmové ceny Slnko v sieti za rok 2022, doslova ovládol filmrežiséra Iva Trajkova. Historická dráma, ktorá vznikla na motívy novely Františka Švantnera, získala 11 ocenení a po obrovskom úspechu opäť mieri na košické plátna kín.Ku žánru historickej drámy môžeme zaradiť aj filmy Mariany Čengel Solčanskeja film Beáty Parkanovej. Divácky kinohit Slúžka, inšpirovaný rovnomenným románom Hany Lasicovej, rozpovedá komorný ale dramatický príbeh pätnásťročnej Anky, ktorá prichádza pracovať ako slúžka do pražskej vily vysokopostavenej rakúsko-uhorskej rodiny. Mladé dievča, na pozadí historických udalostí, prežíva prvé ľúbostné vzplanutie i horkú pachuť pravidiel nového sveta a triednych rozdielov.Snímkasa odohráva v nedávnej minulosti. Ide o príbeh dvoch manželov, ktorí si navzájom dali slovo, že budú stáť pri sebe v dobrom aj v zlom. Okolie aj ťažké časy v Česko-Slovensku na konci 60. rokov minulého storočia ich však vystavujú náročným skúškam.Do súčasnosti sú zasadené tri filmy, analyzujúce neduhy a temné stránky dnešnej spoločnosti. Debutový celovečerný film Michala Blaška, získal národnú cenu Slnko v sieti za najlepší hraný film. Sociálna dráma rozpovedá príbeh ukrajinskej imigrantky Iriny, žijúcej v Česku. Jej celý život sa zrúti ako domček z karát, keď sa dozvie, že jej syna Igora surovo napadli. Po prebudení z narkózy Igor vypovedá, že ho napadli Rómovia. Irinin boj za spravodlivosť mobilizuje celú spoločnosť.Téme moci, bezmocnosti a vplyvu politických elít sa venuje druhý celovečerný filmrežiséra Mátyása Priklera. Nešťastná náhoda na poľovačke, pri ktorej zomrie človek je začiatkom príbehu, ktorý odhaľuje skrytú mašinériu politickej moci a snahy o jej udržanie. Snímku v svetovej premiére uviedol medzinárodný filmový festival v Rotterdame.Schopnosť slovenského režiséra Petra Bebjaka nakrúcať úspešné žánrové filmy sa potvrdila aj v trileriv hlavnej úlohe s Milanom Ondríkom. Tieňohra sa vyznačuje vynikajúcimi hereckými výkonmi a silnou atmosférou. Bebjak vytvoril napínavý a vizuálne pôsobivý film, ktorý divákov drží v napätí až do samotného záveru. Snímka, podobne ako Moc či Obeť, sa zaoberá témami korupcie, moci a spravodlivosti, a ponúka hlbší pohľad na spoločenské problémy.Ak sa po ťaživých témach budete chcieť odreagovať pri "ľahšom žánri”, Slovenská sezóna ponúkne divákom aj čierne komédieObidve snímky s referenčným pozadím divokých 90. rokov, spája podmanivá vizuálna stránka a vycibrené komediálne situácie. Film Jonáša Karáska,sa odohráva v nemenovanom slovenskom meste v ktorom žije Laco Hunder - údržbár v múzeu, ktorý je hrdý na svoju prácu, ale kvôli svojej cholerickej povahe sa ocitne v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Režisér Rasťo Boroš, po road movie Stanko, načrel do vôd južného Slovenska a nakrútil romantickú gangsterku z Novohradu a Malohontu, krajiny nikoho, stratenej v čase.V obľúbenej sekcií festivalu si každý divák nájde to svoje. 