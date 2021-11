Slovenská snoubordistka Medlová má miestenku na dosah: Sústredím sa na úroveň trikov

Slovenská snoubordistka Klaudia Medlová je už veľmi blízko k zisku miestenky na ZOH 2022. V olympijskom rebríčku jej patrí momentálne 19. pozícia, pričom do Pekingu sa kvalifikuje najlepších 30 pretekárok redukovaného poradia. K definitíve by jej mal stačiť jeden dobrý výsledok vo Svetovom pohári, pred ZOH v ňom absolvuje ešte štyri preteky.

Rozhodujúce bude poradie v "očistenom" renkingu, ktoré zverejní Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) na svojej webstránke 20. januára. Okrem 30 mužov a 30 žien s istou olympijskou miestenkou budú určení aj traja náhradníci v každej kategórii. "Kvalifikačný cyklus sa bežne začína už rok a pol pred olympiádou, pre koronavírus však predĺžili kvalifikačnú periódu až na dva a pol roka. Čo sa týka zbierania bodov do rebríčka, do úvahy sa berie šesť najlepších výsledkov slopestyle a štyri najlepšie výsledky v disciplíne Big Air," ozrejmil Matej Matys, tréner Medlovej i ďalšieho slovenského snoubordistu Samuela Jaroša.

Medlovej prípravu na Peking zabrzdila pandémia koronavírusu. "Bolo to zvláštne obdobie, vnímam ho však aj pozitívne. Mala som konečne možnosť si aj oddýchnuť, pár mesiacov nemohol nikto trénovať. Pomohlo mi to po psychickej i zdravotnej stránke. Po opätovnom rozbehnutí súťaží sme viac pretekali ako trénovali, čo ocenil asi každý pretekár. Snažila som sa najmä nacvičovať jeden nový trik do slopestyle. Moja slabá stránka je, že väčšie triky nie sú z mojej strany konzistentné, takže tie som dokola opakovala," uviedla Medlová na pondelňajšom brífingu v lodenici ŠCP v Bratislave. Tým, že má olympijskú miestenku takmer v suchu, môže sa pripravovať s väčším pokojom: "Môžem sa viac koncentrovať na úroveň trikov. Svetová úroveň je veľmi vysoká, takže treba stále veľa trénovať pred olympiádou. Konkurentky na sociálnych sieťach neustále zverejňujú svoje triky, takže viem, čo môžem očakávať."



Olympijskú sezónu odštartovala 28-ročná snoubordistka na konci októbra. Na úvodnom podujatí SP vo švajčiarskom Chure sa jej nepodarilo postúpiť do osemčlenného finále Big Air, v kvalifikácii obsadila 24. priečku. Najbližšie by sa mala predstaviť na začiatku decembra v americkom Colorade v stredisku Steam Boat, kde sa pôjdu opäť preteky v Big Air. Po tréningovom sústredení vo Švajčiarsku sa na prelome rokov presunie do Kanady, kde je na programe slopestyle v Calgary. Nasleduje slopestyle v americkom Mammoth Mountain, posledné preteky pred ZOH absolvuje v polovici januára vo švajčiarskom Laaxe. "Teším sa, že ma po dlhom období čaká slopestyle. Je v ňom viac snoubordingu. V Big Air vyjdete hore a pustíte sa na jeden skok, slopestyle je predsa len rôznorodejší," prezradila Medlová.



Medlová už chvíľami myslí aj na samotný Peking, kde by mala absolvovať druhý štart na ZOH po Pjongčangu 2018. Olympijská súťaž v Big Air sa uskutoční v areáli Šougang, kde budú mať snoubordisti nezvyčajnú kulisu. Nachádza sa totiž v bezprostrednej blízkosti chladiacich veží bývalého priemyselného parku a oceliarne v západnom predmestí Pekingu. Oceľová 64 m vysoká a 164 m dlhá konštrukcia dovoľuje meniť profil nájazdu a doskočiska mostíka. "Ešte pred začiatkom pandémie som mala možnosť si vyskúšať pekinský Big Air. Bol to veľmi príjemný skok, veľmi dobre pripravený event, takže sa na to teším."

Horšiu pozíciu smerom k ZOH má Samuel Jaroš, ktorému patrí v olympijskom rebríčku v redukovanom poradí 57. miesto, pričom do Pekingu pôjde takisto najlepších 30 pretekárov. Musí tak výsledkovo ešte poriadne zabrať. "Počas korony som sa snažil posúvať vpred aj v obmedzených podmienkach. Posunul som sa po fyzickej i mentálnej stránke, vedel som viac premýšľať o trikoch. Momentálne som bez zranení, bez chronických vecí," spokojne konštatoval Jaroš. "Teším sa na každé preteky. Základ trate býva všade podobný, menia sa len prekážky. V Calgary som ešte nesúťažil, neviem, aká ma tam čaká trať. Trénujem preto rôzne prvky na rôznych skokoch, aby som bol pripravený."