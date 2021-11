Tarkovič: Pol roka sme iba hľadali optimálne zloženie tímu a musím povedať, že sme ho našli

Tarkovič predloží analýzu kvalifikácie

Kováčik: Je to neúspech



Konečná tabuľka H-skupiny

1. Chorvátsko 10 7 2 1 21:4 23 – postup na MS 2022

2. Rusko 10 7 1 2 19:6 22

3. SLOVENSKO 10 3 5 2 17:10 14

4. Slovinsko 10 4 2 4 13:12 14

5. Cyprus 10 1 2 7 4:21 5

6. Malta 10 1 2 7 9:30 5





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.11.2021 (Webnoviny.sk) - Štefan Tarkovič má kontrakt do konca roka a minimálne do 7. decembra 2021 zostane trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie. V ten deň zasadne výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu a zhodnotí Tarkovičovo pôsobenie pri najsledovanejšom tíme v kolektívnych športoch.Ak by sa mali brať do úvahy výsledky reprezentačného tímu v roku 2021, Slováci pod jeho vedením neuspeli hneď na dvoch frontoch.Na majstrovstvách Európy nepostúpili zo základnej skupiny do vyraďovacej časti a neboli úspešní ani v kvalifikácii MS 2022. Celková bilancia kalendárneho roka 2021 z pohľadu A-tímu SR je vyrovnaná: 4 víťazstvá - 7 remíz - 4 prehry a skóre 20:20.Z podrobnejšieho pohľadu účinkovania Slovákov v tomto kalendárnom roku je zrejmé, že z vyššie postavených krajín v rebríčku FIFA v súťažných zápasoch zdolali len Poliakov na majstrovstvách Európy (2:1) a Rusov v domácom zápase kvalifikácie MS 2022 (2:1).Naopak doma nečakane zakopli s Malťanmi (2:2) a remizovali na Cypre (0:0), čo ich v konečnom dôsledku stálo šancu bojovať o majstrovstvá sveta. Najťažšiu prehru utŕžili Tarkovičovi zverenci na ME v Seville od domácich Španielov (0:5), najvyššie víťazstvo prišlo na záver kvalifikácie MS 2022 na Malte (6:0), keď už reálne išlo iba o nepostupové tretie miesto v skupine."Až 7. decembra na výkonnom výbore zhodnotíme kvalifikáciu. bude to jeden z najdôležitejších bodov jeho programu. Tréner predloží analýzu kvalifikácie a my urobíme závery. Dovtedy by nebolo korektné hovoriť nejaké rozhodnutia, ani sme sa dosiaľ nezaoberali otázkou reprezentačného trénera," uviedol prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik na oficiálnom webe SFZ.K celkovému výsledku - 3. miestu v H-skupine s odstupom ôsmich bodov na druhých Rusov a deviatich na priamo postupujúcich Chorvátov šéf SFZ poznamenal: "Druhé miesto v kvalifikačnej skupine bolo v našich silách aj naša povinnosť. Stojím si teda za tým, čo som povedal už predtým - táto kvalifikácia bola pre nás neúspešná. Je pravda, že od septembra do novembra sme hrali dobre, ale nedosiahli sme požadované výsledky a futbal sa hrá na výsledky. Opakujem teda, je to neúspech."Tréner Tarkovič na tlačovej konferencii po záverečnom víťazstve na Malte (6:0) priznal, že keď prevzal reprezentáciu v novembri 2020, dlho mu trvalo, kým našiel hernú tvár a správne zloženie mužstva. Najprv síce z baráže postúpil na majstrovstvá Európy, ale tam sa jeho zverenci prezentovali neľúbivým a v konečnom dôsledku neúspešným futbalom. Požadovaný úspech neprišiel ani v kvalifikácii o postup na MS 2022."Skupina nebola jednoduchá, ale naším cieľom bol postup. Pol roka sme iba hľadali optimálne zloženie tímu a musím povedať, že sme ho našli. Posledné zápasy ukázali jasný progres s hernom prejave. Mužstvo má charakter, vie zvládať herné situácie v poli, ale nebolo dostatočne efektívne," zhodnotil Tarkovič.Na priamu otázku, či si vie predstaviť svoje pokračovanie pri A-tíme SR, odpovedal: "Najprv mám ambíciu dobre zhodnotiť kvalifikáciu, nájsť plusy aj mínusy. A samozrejme, pre mňa osobne bude česť, keď mi výkonný výbor znova zverí do rúk reprezentáciu Slovenska."