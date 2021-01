Slovenská sporiteľňa spúšťa digitálnu novinku Payme: Za kávu či obed zaplatíte aj pomocou správy v čete

Ako Payme funguje?

Užitočné a bezpečné riešenie

28.1.2021 (Webnoviny.sk) -"Žijeme v dobe, kedy ľudia očakávajú, že bankové služby budú nielen moderné a bezpečné ale aj rovnako užívateľsky príjemné ako obľúbené sociálne siete či četovacie aplikácie. Nová služba Payme je vymyslená presne tak, aby priniesla pozitívny zážitok pri každodennom platení," vysvetľuje Katarína Kellenbergerová, riaditeľka platobného styku Slovenskej sporiteľne. Tá je s viac ako 665-tisíc klientmi využívajúcimi aplikáciu George najväčšou digitálnou bankou na Slovensku.Povedzme, že sa s kolegami v práci skladáte na spoločný darček. Vypočítate si sumu príspevku a pomocou Payme si priamo v aplikácii svojej banky alebo na stránke payme.sk jednoducho vygenerujete žiadosť o platbu, ktorá bude mať formu webového odkazu. Ten kolegom pošlete cez četovaciu aplikáciu, esemeskou alebo e-mailom. Príjemca klikne na odkaz, automaticky sa dostane do svojej bankovej aplikácie alebo internetbankingu, kde sa mu zobrazí vyplnený platobný príkaz. Ten už len potvrdí a peniaze sú na ceste k vám."Služba je postavená na dvoch pilieroch – otvorenosť pri vytváraní a zdieľaní linky avšak bezpečnosť pri realizácii platby. V každej bankovej aplikácii totiž prebieha štandardný postup zobrazenia a autorizácie platby, vrátane všetkých bezpečnostných prvkov, ktoré banky používajú pri akejkoľvek inej platbe," vysvetľuje Michal Vanovčan hlavný architekt Slovenskej sporiteľne.Ak má odosielateľ účet v rovnakej banke ako vy, peniaze môžete dostať prakticky okamžite. Pri prevode z inej banky to zatiaľ bude trvať štandardne, čiže peniaze vám prídu na druhý pracovný deň po ich odoslaní. No od roku 2022 sa aj to zmení. "Potom, ako sa na Slovensku spustia instantné platby, dôjde k výraznému zrýchleniu medzibankových prevodov. Za spoločný obed s kolegom sa aj pomocou Payme vyrovnáte v priebehu niekoľkých sekúnd, bez ohľadu na to, v ktorej banke máte účet," dopĺňa šéfka platobného styku Slovenskej sporiteľne.Ak sa banka príjemcu do služby Payme zatiaľ nezapojila, nevadí. Doručený odkaz totiž vygeneruje aj platobný QR kód, ktorý si jednoducho naskenujete do aplikácie ktorejkoľvek banky.Informačný servis