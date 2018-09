Slovenská tenistka Dominika Cibulková si utiera pot z tváre v osemfinále ženskej dvojhry proti domácej Američanke Madison Keysovej na US Open v New Yorku 3. septembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP



ženy - dvojhra - osemfinále:



Madison Keysová (14-USA) - Dominika CIBULKOVÁ (29-SR) 6:1, 6:3, Naomi Osaková (20-Jap.) - Arina Sobolenková (26-Biel.) 6:3, 2:6, 6:4





New York 3. septembra (TASR) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková neuspela v osemfinále dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open. Ako nasadená dvadsaťdeviatka prehrala s domácou štrnástkouMadison Keysovou hladko 1:6, 3:6. Ani v piatom vzájomnom zápase nenašla recept na vlaňajšiu newyorskú finalistku, ktorá ťažila zo skvelého podania a mala navrch aj vo výmenách. Cibulkovej maximom na US Open zostáva štvrťfinále z roku 2010.Keysovej vyšiel úvod zápasu s Cibulkovou, keď v maratónskom vyše desaťminútovom geme prelomila podanie Slovenky a po potvrdení brejku sa ujala vedenia 3:0. Američanka výborne servovala, hrala rýchlo a agresívne. Po druhom podaní Cibulkovej tlačila súperku do defenzívy a zakončovala výmeny víťaznými údermi. Za stavu 4:1 Cibulkovú opäť brejkla a prvý set sa stal jasne jej korisťou.Na začiatku druhého dejstva sa Američanka po rýchlom brejku ujala vedenia 2:0. V ďalších minútach Keysová poľavila, začala kopiť nevynútené chyby a Cibulkovej sa podarilo otočiť na 3:2. Keysová však potom opäť prepla na vyšší rýchlostný stupeň, získala tri čisté hry za sebou a zápas dotiahla do úspešného konca. ZA stavu 5:3 premenila hneď prvý mečbal. Vo štvrťfinále nastúpi proti víťazke duelu medzi Ruskou Mariou Šarapovovou a Španielkou Carlou Suarezovou Navarrovou. Cibulková, ktorá v 3. kole vyradila wimbledonskú šampiónku Nemku Angelique Kerberovú, si z New Yorku odnáša prémiu 266.000 dolárov pred zdanením a 240 bodov do svetového rebríčka WTA.Keysová mala z postupu medzi elitnú osmičku veľkú radosť.povedala 23-ročná Američanka v pozápasovom rozhovore.