Suarezová Navarrová zdolala Šarapovovú, postúpila do štvrťfinále

Španielska tenistka Carla Suarezová Navarrová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

ženy - dvojhra - osemfinále:



Lesia Curenková (Ukr.) - Markéta Vondroušová (ČR) 6:7 (3), 7:5, 6:2, Carla Suarezová Navarrová (30-Šp.) - Maria Šarapovová (22-Rus.) 6:4, 6:3

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 4. septembra (TASR) - Španielska tenistka Carla Suarezová Navarrová postúpila do štvrťfinále dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open. Ako nasadená tridsiatka zdolala v osemfinále turnajovú dvadsaťdvojku a newyorskú šampiónku z roku 2006 Rusku Mariu Šarapovovú v dvoch setoch 6:4, 6:3.Vo štvrťfinále narazí na premožiteľku Dominiky Cibulkovej domácu Madison Keysovú.