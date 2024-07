Slovenská tenistka Renáta Jamrichová postúpila do finále juniorskej dvojhry na Wimbledone

Slovenská tenistka Renáta Jamrichová postúpila do finále dvojhry junioriek na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Na tráve All England Clubu zvíťazila v pozícii nasadenej jednotky v semifinále nad Češkou Vendulou Valdmannovou hladko 6:0, 6:2. V dueli o titul nastúpi v nedeľu proti turnajovej trojke Austrálčanke Emerson Jonesovej.





Jamrichová od úvodu potvrdzovala rolu favoritky. V prvom sete trikrát brejkla Valdmannovú a uštedrila jej "kanára". Aj druhé dejstvo bolo v réžii 17-ročnej Slovenky. Uspela hneď v prvom geme pri podaní Česky a vytvorila si náskok 2:0. V siedmej hre opäť brejkla súperku a dotiahla zápas do víťazného konca.Zverenka trénera Jána Matúša a kondičného Tadeáša Mikesa si zahrá druhé juniorské finále na turnajoch veľkej štvorky, v úvode roka 2024 triumfovala na Australian Open. Môže sa stať ako prvá zo Slovenska s dvoma víťazstvami v grandslamovom juniorskom singli a ako prvá uspieť vo Wimbledone. Raz sa to podarilo Tereze Mihalíkovej, ktorá vyhrala na Australian Open v roku 2015. Kristína Kučová v roku 2007 nenašla premožiteľku na US Open, Martin Kližan zdvihol v júni 2006 nad hlavu cennú trofej na Roland Garros.

juniorky - dvojhra - semifinále:



Renáta JAMRICHOVÁ (SR-1) - Vendula Valdmannová (ČR) 6:0, 6:2