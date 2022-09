Slovenská vláda je pod paľbou kritiky OSN, organizácia poukázala na segregáciu Rómov a ich diskrimináciu

Policajná brutalita v osadách

Segregácia Rómov

Celé osady v karanténe

8.9.2022 (Webnoviny.sk) - Výbor OSN na odstránenie rasovej diskriminácie (CERD) vyzýva slovenskú vládu, aby prijala opatrenia na zlepšenie ochrany ľudských práv Rómov.Výbor zároveň vláde vyčíta segregáciu Rómov v školstve, nemocniciach a bývaní. Taktiež by mala urýchlene odškodniť násilne sterilizované Rómky.Tieto odporúčania tlmočil Výbor počas augustového zasadnutia so slovenskou vládnou delegáciou, na ktorom sa zúčastnili i zástupkyne mimovládnej organizácie Poradňa pre občianske a ľudské práva, ako aj dve rómske ženy. V tlačovej správe o tom informoval programový koordinátor mimovládnej organizácie Štefan Ivanco „Výbor vyjadril znepokojenie nad prípadmi policajného násilia voči rómskej menšine. Súčasný orgán, a to Úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra, na vyšetrovanie prípadov v tejto oblasti nepovažuje Výbor za dostatočne nezávislý. Vláde odporučil, aby vytvorila nezávislý orgán, ktorý bude v plnej miere fungovať mimo organizačných štruktúr policajného zboru a ministerstva vnútra,“ tvrdí Ivanco.Zároveň informoval, že Výbor kritizoval situáciu rómskej menšiny v oblasti bývania a za znepokojujúce považuje chýbajúci prístup k pitnej vode. Výbor je presvedčený, že slovenská vláda by mala odstrániť segregáciu a zamedziť týmto krokom aj v samosprávach, ktoré k segregácii prispievajú.Podľa Výboru OSN je diskriminačná i segregácia rómskych detí v rámci vzdelávania a vládu nabáda, aby odstránila aj samovoľne vznikajúcu segregáciu, ktorá prispieva k vylúčeniu zo sociálneho hľadiska. Ako príklad uviedol vznik segregovaných rómskych škôl.„Výbor sa venoval aj diskriminácii rómskych žien v nemocniciach, vrátane ich segregácie na pôrodníckych oddeleniach. Zároveň sa zaujímal aj o kroky vlády k zabezpečeniu spravodlivosti žien, ktoré boli v minulosti násilne sterilizované“. Vláda by sa tak podľa Výboru mala porozprávať s poškodenými ženami a následne ich odškodniť.Výbor OSN taktiež kritizoval nízku zaočkovanosť rómskej menšiny a zavedenie plošných karantén počas pandémie spôsobenej ochorením COVID-19.Okrem toho považuje za znepokojujúce, že rómske deti boli vylúčené z komunít práve v čase zavedenia dištančného vzdelávania, ku ktorému podľa výboru nemali rovnaký prístup.„Výbor osobitne kriticky vníma i nadmernú dĺžku súdnych konaní v prípadoch rasovej diskriminácie. Za znepokojujúci považuje výbor aj nízky počet prípadov diskriminácie, v ktorých poškodeným osobám poskytlo právnu pomoc Slovenské národné stredisko pre ľudské práva,“ dodal Ivanco. Výbor teda vláde navrhuje, aby zintenzívnila úsilie na implementovanie antidiskriminačného zákona do súdnej praxe.Štefan Ivanco tvrdí, že vláda pripúšťa nedostatky, ale aj úsilie na zmenu. „Situácia sa však zlepšuje len veľmi pomaly a v mnohých lokalitách zmeny nie je vôbec vidieť. Množstvo Rómov čelí hlbokej chudobe a sociálnemu vylúčeniu,“ uzavrel Ivanco.